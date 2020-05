Yuri rompe el silencio y habla de su romance con Chayanne

La cantante Yuri ha estado muy activa en sus redes sociales y ha compartido con sus fans algunas divertidas anécdotas que ha vivido a lo largo de su vida, pero decidió contar algunos detalles de su romance con el cantante Chayanne.

De acuerdo a Milenio, Yuri ha aprovechado esta cuarentena para compartir con sus seguidores sus actividades durante el confinamiento por covid-19.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DÓNDE Y CUÁNDO VER LA ENTREVISTA DE GUSTAVO ADOLFO A KARLA PANINI









Cabe señalar que Yuri nunca antes había hablado de su romance con Chayanne, quien durante años fue considerado uno de los galanes más famosos del medio artístico.

Durante una entrevista para el programa "El Break de las 7", la intérprete de "Detrás de mi ventana" habló de cómo conoció a Chayanne y contó que "fueron enamorados" durante su juventud.

"Yo lo conocí en una gira con Los chicos y ahí nos hicimos como el ojito. A mí me gustaba mucho, yo estaba chamaquita, tendría 19 años y me encantaba, me encantaba", contó Yuri.

Asimismo, Yuri mencionó que cuando Chayanne estaba en México, ambos se escapan a la casa de una de sus tías que les ayudaba para que pudieran verse.

"Cuando iba a México nos veíamos en casa de una tía que nos alcahueteaba, pero nunca fue mi novio, fue mi enamorado, pero eso no se concretó porque él vivía en Puerto Rico", dijo.

Yuri también recordó que trabajaron juntos en la telenovela "Volver a empezar" que se estrenó en 1994 y en la que la cantante y Chayanne interpretaron a los personajes principales del melodrama que contaba la historia de una estrella de la música pop.

Sin embargo, Yuri mencionó que cuando hicieron la telenovela únicamente tuvieron una relación laboral, pues señaló que en aquellos años Chayanne ya estaba casado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALFREDO ADAME RENUNCIA A EXCLUSIVIDAD CON TELEVISA PARA NO DAR PENSIÓN









"Chayanne es un tremendo caballero. Es un compañero hermoso, lindo, espectacular, la verdad, divino. Un ser humano muy hermoso", dijo.

(Azucena Uribe)