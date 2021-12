Yuridia bromea tras aceptar que le mandó "nudes" a Eduin Caz, de Grupo Firme

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz en los últimos días ha estado en el ojo del huracán después de que quedará al descubierto su infidelidad, pero ahora es la cantante Yuridia quien reveló que le mandaba "nudes".

Recordemos que una joven filtró un video con el cantante que rápidamente se hizo viral en redes sociales, y bastaron unos minutos para que saliera a aclarar todo, asegurando que la joven solo quería extorsionarlo.

¿Yuridia le envió nudes?

Durante una entrevista que "El Escorpión Dorado" le realizó a Yuridia en su canal de youtube en donde habla de la relación que existe entre la ex académica y el cantante de Grupo Firme. Y es que, de acuerdo con la propia ex académica, ambos iban a grabar un dueto, pero no se ha podido concretar y no pierde la esperanza con que esto se realice, sin embargo, la guapa cantante reveló que le enviaba "nudes".

¿Qué pasó?

Durante la entrevista, el autodenominado Dios del internet recordó a Yuridia cuando Eduin Caz, la madre de éste y su hermano Jhonny le hacían videollamadas y le declararon ser su fanático.

Durante el video del "Escorpión dorado", le recordó a Yuridia los videos que el líder de Grupo Firme le enviaba en donde Eduin dijo ser fiel seguidor de la carrera de Yuridia y Jhonny Caz se mostró mucho más emocionado pues aseguró que se sabe todas las canciones de la intérprete de temas como "Ya te olvidé".

Ante esto, Yuridia a modo de broma aseguró que mientras Eduin le enviaba videos demostrando su admiración ella le envió "nudes" (fotografías sin ropa), ante esto el autonombrado "Dios del internet" aclaró la situación y aseguró que, aunque las mandó Yuridia el modelo era el propio Escorpión Dorado.

Mira el momento a partir del minuto: 6:09

(Azucena Uribe)