Yuridia rompe el silencio sobre "La Academia": "La destrucción de mi inocencia"

Yuridia rompe el silencio sobre "La Academia", la ganadora del segundo lugar de la cuarta generación de concursantes del reality show de TV Azteca, recordó su paso en el programa e hizo varias revelaciones que causaron impacto entre sus fans.

A través de sus historias en Instagram la cantante pidió a sus seguidores que le hicieran preguntas de todo tipo para matar el aburrimiento y conocerse un poco más, por lo que algunos sacaron a relucir el tema de su paso por "La Academia" y le preguntaron detalles del concurso de canto.

ACUSAN A LA NOVIA DE VICENTE FERNÁNDEZ JR. DE HABER SIDO LA AMANTE DE "EL BUKI"

Yuridia rompe el silencio sobre "La Academia", la ganadora del segundo lugar de la cuarta generación de concursantes del reality show de TV Azteca, recordó su paso en el programa e hizo varias revelaciones que causaron impacto entre sus fans. A través de sus historias en Instagram la cantante pidió a sus seguidores que le hicieran preguntas de todo tipo para matar el aburrimiento y conocerse un poco más, por lo que algunos sacaron a relucir el tema de su paso por "La Academia" y le preguntaron detalles del concurso de canto. Uno de sus fans le expresó su decepción al enterarse que "La Academia era una farsa", al respecto, la intérprete de Yuridia contestó asegurando que sí hubo aspectos muy reales en la emisión, entre ellas, "la destrucción de su alma y de su inocencia" aunque inmediatamente después aseguró que solo era una broma. "Te equivocas amigo, sí hubo algo bastante real y eso fue la destrucción de mi alma y de mi inocencia. Ah no, mentira, mentira, ¡bromis!", confesó con sarcasmo la sonorense. Momentos antes, otro seguidor había confesado en la dinámica que lo desencantó que la televisora del Ajusco "hiciera ganador" de su generación a Erasmo Catarino, a lo que Yuridia replicó con una confesión muy personal: realmente no quería el primer el lugar. "¿Te digo algo? A mí me hizo muy feliz porque estaba aterrada. No quería ganar porque si no tenía que hacer panchos, imagínate que me tirara al piso a llorar como si me importara. No...", expresó sin desmentir ni negar la aseveración sobre los supuestos amañes dentro del concurso en 2005. YURIDIA HABLA DE LAS SEVERAS CRÍTICAS DE LOLITA CORTÉS Otras de los comentarios que recibió Yuridia sus fans fue que las severas críticas que lanzaba Lolita Cortés a los académicos eran falsas, algo que la cantante no pudo dejar pasar y aclaró el rumor con una respuesta muy sarcástica. "¿Eran falsas? Ah bueno, mañana que hable con mi terapeuta le voy a decir: ´¿sabes qué? Olvídalo, no iba en serio. Lo que te estaba diciendo no era real. Perdón", expresó. Cabe destacar que esta no es la primera vez que Yuridia se abre sobre su paso por La Academia. Ya en el pasado ha hablado sobre esta importante etapa de su vida e incluso en una ocasión comparó su estancia en el programa con una prisión. (Aline Núñez)

Uno de sus fans le expresó su decepción al enterarse que "La Academia era una farsa", al respecto, la intérprete de Yuridia contestó asegurando que sí hubo aspectos muy reales en la emisión, entre ellas, "la destrucción de su alma y de su inocencia" aunque inmediatamente después aseguró que solo era una broma.

Te equivocas amigo, sí hubo algo bastante real y eso fue la destrucción de mi alma y de mi inocencia. Ah no, mentira, mentira, ¡bromis!, confesó con sarcasmo la sonorense.

Momentos antes, otro seguidor había confesado en la dinámica que lo desencantó que la televisora del Ajusco "hiciera ganador" de su generación a Erasmo Catarino, a lo que Yuridia replicó con una confesión muy personal: realmente no quería el primer el lugar.

¿Te digo algo? A mí me hizo muy feliz porque estaba aterrada. No quería ganar porque si no tenía que hacer panchos, imagínate que me tirara al piso a llorar como si me importara. No..., expresó sin desmentir ni negar la aseveración sobre los supuestos amañes dentro del concurso en 2005.

J BALVIN ENCIENDE LAS REDES CON CANCIÓN JUNTO A METALLICA: "¡BAZOFIA!"

YURIDIA HABLA DE LAS SEVERAS CRÍTICAS DE LOLITA CORTÉS

Otras de los comentarios que recibió Yuridia sus fans fue que las severas críticas que lanzaba Lolita Cortés a los académicos eran falsas, algo que la cantante no pudo dejar pasar y aclaró el rumor con una respuesta muy sarcástica.

¿Eran falsas? Ah bueno, mañana que hable con mi terapeuta le voy a decir: ´¿sabes qué? Olvídalo, no iba en serio. Lo que te estaba diciendo no era real. Perdón, expresó.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Yuridia se abre sobre su paso por La Academia. Ya en el pasado ha hablado sobre esta importante etapa de su vida e incluso en una ocasión comparó su estancia en el programa con una prisión.

EL CHEF HERRERA ACUSÓ A LAURA ZAPATA DE HACERLE "BRUJERÍAS SATÁNICAS"

(Aline Núñez)