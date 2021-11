Yuya desata furor posando con su bebé: "Con la sheshe de fuera"

Yuya desata furor posando con su bebé, la famosa youtuber mexicana está disfrutando plenamente de su maternidad y lo presunme con sus seguidores en redes sociales con unas lindas fotos donde promueve la lactancia.

A través de su perfil de Instagram, Mariand Castrejon, mejor conocida en el mundo de internet como Yuya, compartió una historia donde se le observa cargando a su bebé Mar, mientras baila acompañada de su mascota "Majo". En las imágenes se alcanza a ver por primera vez el rostro del pequeño, pero Yuya fue muy cuidadosa al respecto y mantuvo distancia de la cámara.

¿Y TU PRIMERA CITA? ÉL PIDE SU COMIDA, ELLA SOLO LO VE PORQUE OLVIDÓ LA CARTERA

La historia no tiene ningún mensaje, simplemente se colocó un emoji de corazón color blanco y otro de una mariposa azul. Lo interesante es la más reciente publicación de Yuya.

qué ganas de tener la vida que tiene @yuyacst ?? pic.twitter.com/u7GvEfpK17 — ???????? ?? (@thay_t3) November 18, 2021

La también empresaria y dueña de la marca de maquillaje "Bailando Juntos" publicó tres fotografías posando desde lo que parece ser la sala de su casa, en las fotos compartió cómo amamanta a su bebé de tan solo dos meses.

Puej aquí nomás, amando a mi Mar, con la sheshe de fuera todo el día, casi como en la foto, pero sin peinarme y en pijama. Cuestionándome absolutamente todo, escribió Yuya en su que también compartió en Facebook.

MAR, EL BEBÉ DE YUYA Y SIDDHARTHA

El pasado 28 de septiembre el cantante Siddhartta anunció a través de Twitter que él y Yuya se convirtieron en padres de un bebé al que nombraron Mar.

"¡Un nuevo Mar nació!", dice el tuit que en cuestión de segundos le dio la vuelta a Internet.

A pesar de que el público del cantante y la youtuber recibé muy bien las fotos donde muestran a su bebé, la pareja se limita a mostrarlo, es por eso que las escasas fotos y videos que comparten sobre Mar se vuelven tendencia en redes sociales.

"Yo viendo una historia de Yuya con Mar", "Oye, no antojes´", "No me canso de llorar por Yuya siendo mamá", "Llorando porque Yuya cada vez más nos deja conocer a Mar, "La paz que transmite Yuya", "Lo lindo que es ver a Yuya con su maternidad deseada", "Si un día voy a ser mamá, seré como Yuya y Mar", fueron algunos de los comentarios que encabezaron los tuits.

GUSTAVO ADOLFO CUESTIONA TALENTO DE YALITZA: "A ELLA LE DIJERON: 'TRAPEA AQUÍ'"

De esta manera, la mexicana de 28 años continúa firme con su intención de respetar la integridad de su bebé, pues desde antes de que naciera, la youtuber había comentado en sus redes que no pretendía enseñar a Mar porque él no es figura pública.

(Aline Núñez)