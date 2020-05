Yuya intenta cambio de "look" drástico y todo le sale mal

Yuya intenta cambio de "look" drástico y...

Tras compartir la foto muchos de sus fans especularon de un cambiaría de look el cual acabó muy mal (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Nuevamente la influencer Yuya preocupó a sus seguidores de redes sociales al tratar de realizarse un cambio de look que al parecer no resultó como planeaba.

De acuerdo a Tribuna, hace unos días Yuya compartió con sus fans una fotografía que puso a más de uno en alerta, pues en la instantánea mostró unos mechones de cabello sobre el lavamanos.

Tras compartir la instantánea en Instagram muchos creyeron que la youtuber se había hecho algún corte de cabello por su propia cuenta, pero después siguió apareciendo con su cabellera larga, tal y como si no le hubiese cambiado nada y muchos seguidores quedaron en duda.

Pero el día de ayer Yuya realizó una sesión de preguntas y respuestas y algunos fans le preguntaron sobre el supuesto cambio de "look".

Fue entonces que Yuya contó que decidió realizar un pequeño experimento con unas extensiones que se había encontrado por ahí, pero no salió como ella hubiera querido.

"Es que fui al departamento donde antes vivía y me encontré unas extensiones que tenía en el olvido, me emocioné mucho, entonces se me ocurrió una idea super prudente, cortarlas y hacerme un fleco falso", explicó Yuya.

Al final de relatar su plan, la influencer mostró un par de fotografías en las que se dejó ver claramente que su idea resultó en algo bastantemente terrible.

(Azucena Uribe)