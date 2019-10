Yuya y Siddhartha le habrían puesto "el cuerno" a sus parejas antes de confirmar su romance

Yuya y Siddhartha causaron revuelo en redes sociales hace unas semanas que confirmaron su romance, pero los fans del músico aseguran que está nueva historia de amor esconde fuertes infidelidades y corazones rotos.

De acuerdo con Grupo Fórmula, un hilo de Twitter desvela que Siddhartha le fue infiel a su novia Caroline con Yuya, al parecer el músico le dio la espalda a su relación de 7 años por un nuevo romance con la influencer más famosa de México.

HIJOS DE EUGENIO DERBEZ LE SACAN "LOS TRAPITOS AL SOL" A SU PADRE EN PLENA ENTREVISTA

Caroline y Siddartha llevaban al parecer 7 años de relación, durante este tiempo jamás se hizo su relación pública, la mayoría sabemos que a Sidd le gusta mantener su vida privada al igual que ella, pero en su IG ponía fotos muy sutiles. pic.twitter.com/J2EUPVPdZJ — Miss Honolulú ?? (@Perseidefugaz) October 3, 2019

Solo los verdaderos fans de Siddhartha conocen su vida privada; la usuaria de Twitter Miss Honolulú se encargó de exponer la vida íntima del ex baterista de Zoé, pues su relación con Caroline fue muy privada por lo que no hay publicaciones abiertas al público en general en redes sociales.

Muchos dicen que la última vez que supieron estaban juntos fue feb-mar en el viaje que hicieron a Real de catorce cuando sidd fue a grabar para su video de su álbum "memoria futuro" que fue cuando sólo subía fotos de ella, pero era normal no pública mucho sobre Sidd. pic.twitter.com/8avg7Fh8AZ — Miss Honolulú ?? (@Perseidefugaz) October 3, 2019

Ella a veces subía fotos con o de Sidd, de sus conciertos desde que había poquitos asistentes hasta donde ha llegado hasta ahora, imagínense apoyar tanto a alguien y verlo triunfar para que te termine "engañando."

Ella a veces subía fotos con o de Sidd, de su conciertos desde que había poquitos asistentes hasta donde ha llegado hasta ahora, imagínense apoyar tanto a alguien y verlo triunfar para que te termine "engañando." pic.twitter.com/SqeIe4lyxt — Miss Honolulú ?? (@Perseidefugaz) October 3, 2019

Muchos dicen que la última vez que supieron estaban juntos fue feb-mar en el viaje que hicieron a Real de catorce cuando sidd fue a grabar para su video de su álbum "memoria futuro" que fue cuando sólo subía fotos de ella, pero era normal no pública mucho sobre Sidd.

EL DÍA DEL FLECHAZO ENTRE YUYA Y SIDDHARTHA

Los usuarios creen que el primer encuentro entre el músico y la influencer fue en el festival ´Pa´l Norte´. Ahí Yuya fue con su entonces novio Beto, pero un día después de que el músico lanzó "Algún Día", ella compartió la canción en su cuenta de Twitter.

Aparentemente el primer encuentro (no estoy segura) de Sidd y Yuya fue en el Pal' Norte, Yuya fue con Beto, (aún novios), un día después de salir el primer sencillo "Algún Día", Yuya compartió la canción por aquí y todos (al menos yo) pensamos una fan más. pic.twitter.com/cQdm2Brno1 — Miss Honolulú ?? (@Perseidefugaz) October 3, 2019

Poco después Yuya rompió con Beto y se le empezó a ver en el backstage de los conciertos de Siddartha, los fans de Yuya y de Siddhartha no prestaron muhca atención pues la youtuber parecía ser una fan más del músico.

Todo parecía ir bien hasta que los fans del Siddhartha etiquetaron a la influencer en las fotos, Yuya se desetiquetó pues aparentemente Siddartha seguía con su novia para ese momento. Y Caroline que compartía cosas del músico dejó de hacerlo de la noche a la mañana, además de poner este mensaje que dejó claro en todo:

Posteriormente Caro sube una última historia donde deja claro que la relación que tenía con Siddartha término y no porque ella hubiera querido, deja ver que le rompieron el corazón, desaparece y da de baja su cuenta.

NUEVO RUMOR EN MASTERCHEF, CHEF BENITO INTENTÓ SABOTEAR A MEMO PARA QUE NO PASARA A LA FINAL

 

YUYA Y SIDDHARTHA CONFIRMAN SU ROMANCE

Con o sin intención, Yuya daba pequeñas pistas de su nuevo romance, sin revelar la identidad del afortunado publicaba fotos de ramos de flores y regalitos que recibía. Finalmente los famosos hicieron pública su relación el 30 de septiembre:

Yuya sin querer queriendo deja huellas de que están juntos, pero ninguno lo confirma y se empiezan a calmar un poco las cosas hasta que aparece una historia de Yuya el 2 de septiembre donde se puede apreciar la letra de Sidd, así que si es con toda la intención pic.twitter.com/Jvt1eTxpLh — Miss Honolulú ?? (@Perseidefugaz) October 3, 2019

El 30 de septiembre Yuya hace oficial su relación. Con varias historias de IG. Una de ellas es vídeo donde graba a una pareja, y al fondo Siddartha cantando "Algún día" a lo que ella pone "un guapo cantando".

Por su parte, la ex novia del músico confirmó por Instagram que su ex pareja le fue infiel no sólo con Yuya, sino que años atrás ya había hecho lo mismo y ella lo había perdonado:

Aquí nos confirma que efectivamente, Sidd le puso el cuerno antes y también ahora, porque después de 8 años de relación maybe toleró muchas cosas. ???? Algunas fans dicen que fueron varias veces y que de hecho Sidd quitaba las etiquetas en IG de fotos "comprometedoras".

ACTRIZ DE STRANGER THINGS SE PASEA SEMIDESNUDA Y BORRACHA EN EL ESTUDIO DE GRABACIÓN

Justo ese día edita varios pies de sus fotos pero el que más nos llama la atención es el de una foto del 2013, que dice hace 2 años o sea 2011 ya andaban y Sidd le puso el cuerno y que se lamenta no haber Sido en eso momento por creer que el amor lo puede todo y se pide perdón. pic.twitter.com/DJWnpBVtSx — Miss Honolulú ?? (@Perseidefugaz) October 4, 2019

an