Recibí una llamada de una persona que es amiga de Zoraida, hermana de Eleazar y me preguntó si era muy amiga de Tefi, es parte de lo que revela el presunto audio que implica a Zoraida Goméz, la hermana de Eleazar (FOTO TOMADA DE IG @zoraidagomezmx)

¿Zoraida Gómez intentó perjudicar a Tefi Valenzuela?, revelan audio. A pesar de que Eleazar Gómez ya se declaró culpable y obtuvo la libertad condicional, parece que su caso está lejos de cerrarse, pues ahora un nuevo y escabroso detalle salió a la luz.

Zoraida Gómez, hermana del actor, habría intentado perjudicar a Tefi Valenzuela, quien lo demandó por violencia familiar equiparada luego de que éste la golpeara y estrangulara el pasado 4 de noviembre, motivo por el cual estuvo en prisión por cuatro meses.

A través del programa "Chisme no Like" se revelaron unos audios de una bailarina y amiga de Tefi, quien confesó que un amigo de Zoraida la buscó para que grabara un audio que pudiera comprometer a la víctima para favorecer al agresor en su proceso legal.

Recibí una llamada de una persona que es amiga de Zoraida, hermana de Eleazar y me preguntó si era muy amiga de Tefi. Yo le dije que sí la conocía, que iba a mis clases, que bailábamos, contó la bailarina.

El objetivo habría sido que la grabara diciendo algo fuera de contexto que pudiera malinterpretarse para desacreditar a Tefi y favorecer en el juicio a Eleazar.

"Me pidió conseguir un audio donde la grabara, ´que nos ayudes a decir algo, lo que sea, diciendo que todo es un engaño por parte de ella´. Y yo, ¿es un engaño? Y me dicen pues sabemos que ella está bien clavado el wey, que la cagó, pero queremos hacer todo lo posible y hasta están dispuestos a darte un carro por conseguir un audio donde sea la voz de Tefi diciendo que todo es montado a lo que yo me negué", expresó.

Las declaraciones en el minuto 1:01:16

(Imelda Téllez)