5 de los mejores, disfraces para Halloween inspirados en memes del 2021

Estamos a unos días de que se celebre Halloween y si aún no tienes tu disfraz te compartimos 5 modelitos sacados de internet que te harán ganar cualquier concurso, pero eso sí, tienes que tener toda la actitud de darles vida y sacar muchas rosas.

FOTO TOMADA DE FUNIDELIA

¡OFRENDA PARA TUS LOMITOS! EL 27 DE OCTUBRE ES EL DÍA DE MUERTOS DE LAS MASCOTAS

Estos 5 disfraces están inspirados en los mejores memes virales que dejó el internet este año, no te aseguramos ganar el concurso de disfraces de la oficina pero, podrías destacar por tu originalidad y creatividad.

Los memes virales llegaron para quedarse y cada año se vuelve una tradición tratar de llevarlos a la vida real en las fiestas de Halloween, así que este 2021 no puede ser la excepción y por ello hemos realizado este recuento en donde seguro encontrarás algo a tu medida.

Perrito Cheems

Este perrito que sirve para expresar miles de sentimientos y emociones tiene que ser uno de los disfraces más usados en el Halloween del 2021, lo mejor de todo es que sólo necesitas una buena impresora y tu mejor actitud para portar este meme tan icónico.

FOTO TOMADA DE BLOG HOST DIME

Juguito de Chale

Si lo tuyo es el drama extremo puedes portar este singular disfraz al que seguro muchas personas le querrán dar un traguito, para realizarlo un par de cajas de cartón, tijeras y unos plumones, serán tus aliados para lograr este singular meme. Quizás lo mejor de este disfraz es que es sumamente versátil.

FOTO TOMADA DE FLICKR

Bibi P. Luche Darks

Si prefieres evitar preguntas sobre tu disfraz, puedes optar por ser la más rara de la Familia P. Luche en una de sus etapas más recordadas, tanto qué, la hicieron acreedora a un meme que no tiene mucha paciencia. Para lograrlo necesitas tu mejor ropa negra y un buen labial dark que complemente el look.

FOTO TOMADA DE TERRA

Pedrito Sola

Pero si quieres ser el alma de la fiesta te tenemos esta opción, el gran Pedrito Sola nunca pasa desapercibido y más, cuando lo acompañamos de un tarro gigante de mayonesa, miles entenderán la referencia. Para lograrlo necesitas un suéter de tu abuelito, un pantalón de vestir y una máscara, el tarro de mayonesa se vende por separado.

FOTO TOMADA DE TWITTER

POR TERCER AÑO, JEAN PAUL GAULTIER HACE OFRENDA TRIBUTO AL DÍA DE MUERTOS

Amiga Date Cuenta

No importa si eres la amiga que no se da cuenta o si eres la que ya se dio, el punto aquí es divertirte y quizás sea el impulso que necesita la amiga para darse cuenta. Para este disfraz necesitas a una amiga que no se dé cuenta y otra que ya se dio, serás una bomba de diversión en el Halloween, garantizado.

FOTO TOMADA DE TWITTER

(Azucena Uribe)