5 looks de famosas para replicar en la fiesta de fin de año

Las famosas siempre son una gran fuente de inspiración cuando de moda y estilo se trata. Lucir como ellas no necesariamente implica gastar una fortuna, con solo replicar lo que están vistiendo es suficiente para que tú, a tus posibilidades, puedas conseguir un look de superestrella como ellas mismas.

A través de Instagram, muchas celebridades comparten sus atuendos, para el deleite de nosotros sus seguidores, con los que podemos darnos una idea de lo que está a la moda o lo que vendrá en cuanto a tendencias y estilo se refieren, pues muchas de ellas tienen acceso a esa información, incluso a la ropa y accesorios, mucho antes que a nosotros.

Así que es momento de adentrarnos a las profundidades de las redes sociales para conocer qué es lo que están vistiendo nuestras celebridades favoritas y buscar un poco de inspiración para replicar sus looks para la próxima fiesta de fin de año.

Una mujer que derroca estilo en todo momento es Victoria Beckham, quien a través de los años ha ido puliendo su imagen hasta lograr un estilo refinando que es fuente de inspiración tanto en mujeres jóvenes como en más maduras. El éxito actual de Victoria es que se ha dejado seducir por la tendencia effortless, que es la moda que combina comodidad y elegancia.





Una propuesta que te funcionaría perfectamente es apostar por un vestido midi, que es aquel diseño largo que termina debajo de las rodillas, pero por encima de los tobillos, dejando un poco de piel al descubierto.

Victoria apostó por un diseño floral, que bien podría tratarse de una pieza veraniega, pero que adaptó a la perfección para el invierno al combinarlo con un jersey de cuello vuelto debajo, para darle un giro a la prenda y trasladarlo a la actual estación de frio. En cuanto a accesorios, se limitó a un cinturón discreto para enmarcar su cintura, mientras que el toque final se lo dieron uno stilettos contrastantes en un verde estridente que le dio el toque de glamour.

Cortesía de Zara





Un traje sastre de blazer y pantalón también puede sacarte del apuro si te ha salido un compromiso de improviso o por si quieres cambiar los vestidos y las faldas para la cena de Navidad o Año Nuevo.

Salma Hayek es nuestra inspiración para este look de aires masculinos. La veracruzana utilizó para una entrevista con Ellen DeGeneres un traje de dos piezas, de saco y pantalón, ambos de corte amplio, haciendo un guiño a la que será una de las tendencias en cuanto a silueta se refiere, de patrones XXL u oversize, como también se le conoce.

Hayek, quien actualmente ha estado muy activa en el cine, con participaciones en cintas como Eternals y House of Gucci, se decantó por un coordinado en tono claro con bies negro en las orillas.

Aunque discreto, Salma lo combinó con un top y unas zapatillas negras. Eso sí, el calzado muy en tendencia, pues se trata de un modelo XL, de plataforma de grandes dimensiones.

El toque final se lo dio una discreta gargantilla de dos tiras, que bien puedes encontrar en versión bijoux para no gastar tanto.

Cortesía de H&M





En invierno, las pieles sintéticas son un must de la temporada. Así que al igual que Kerry Washington puedes apoyarte de alguna prenda confeccionada en esta textura para darle un toque más avant-garde a tu look. Ella eligió un vestido recto de manga tres cuartos y cinturón anudado para darle un giro a un simple vestido camisero.









Para crear balance, la actriz lo combinó con unas discretas sandalias de tiras, para que el protagonismo recayera en su vestido y no en su calzado. Tú, en su lugar podrías sustituir las sandalias por unos botines que también le vendrían bien a juego al vestido.





Cortesía de Mango





Cuando Lady Gaga se lo propone, y deja de lado al personaje, realmente puede sorprendernos por sus estilismos dignos de aplaudirse e imitar, la verdad. Acostumbrados a siempre verla con diseños estrafalarios, de vez en cuando la cantante nos deleita con propuestas más discretas y sobrias, como la que usó a principio de año cuando se convirtió en embajadora de una línea de relojes.

Para la campaña, Gaga apostó por una blusa pussy bow de gasa que está en tendencia y que en muchos lados está a la venta. Para rematar, la combinó con unos pantalones negros, que prácticamente debes tener en tu fondo de armario.

Este look de aires románticos, que se lo da la blusa en sí, es una excelente alternativa para lucir arreglada y muy femenina, en la que no se requiere ni de accesorios, pues la blusa por sí sola se vuelve la protagonista del atuendo.

Cortesía de Shein

Si de replicar looks de famosas se trata, no podemos dejar fuera a Zendaya, que este año se consolidó como un icon fashion, pues no hubo aparición pública que no causara revuelo por sus estilismos. Para esta época navideña, la actriz de 26 años es también un referente para buscar inspiración para las fiestas decembrinas.

En esta ocasión, un outfit en el que puedes inspirarte es el que usó cuando fue invitada a uno de los desfiles de la Semana de la moda de París en 2019. Sí, de hace dos años, pero sigue estando en tendencia. Se trata de un look monocromático en rojo, el color insignia de la temporada.

La actriz de Euphoria acaparó la atención de los franceses con un look compuesto por una blusa de cuello alto, una minifalda, un cárdigan, un abrigo y unas maxibotas hasta la rodilla, todo en color rojo intenso, de la casa Max Mara.





En tu caso, puedes apoyarte de firmas de fast fashion, con el que podrás hacerte de prendas rojas y armar un look monocromático como el que usó la actual novia de Tom Holland.

Incluso, puedes, si así lo deseas, apoyarte de accesorios en dorados, para darle un toque de bling bling a tu look.

Cortesía de Massimo Dutti