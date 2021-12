6 tips para el maquillaje de Año Nuevo

Dado que prácticamente nos robaron una noche de Año Nuevo --la del año pasado--, (casi) todos nos sentimos con ánimo celebratorio en esta Nochevieja y con ganas de vernos muy 'extra' esta noche y, dado que estamos viviendo un gran momento en lo que a maquillaje se refiere, no hay por qué limitarte en materia de brillo, audacia, colores brillantes y ni siquiera en el largo de tus pestañas, pues últimamente, mientras más largas ¡mejor!

Diviértete con tu look esta noche y no dudes en experimentar con estos tips, inspirados en las últimas tendencias:

DELINEADOR INVERTIDO

Si eres una fiel seguidora de los expertos de maquillaje en TikTok, seguro que has visto la tendencia del delineador invertido, inspirada en Painted by Spencer. No te preocupes si apenas vas dominando la colita de gato de tu delineador, es exactamente el mismo procedimiento, pero aplicado en la línea inferior de tus pestañas en lugar de la superior. Ten mucho cuidado con la preparación de tus ojeras y séllalas bien para que no se corra y termines pareciendo un mapache.

Dado que este look le dará mucha fuerza e intensidad a tu mirada, complementa solo con un tono nude o un gloss incoloro en los labios.

BRONCEADO

¿Bronceado para Año Nuevo, dirás? ¡Claro! Prepara tu piel con un buen humectante, aplica la base de maquillaje que le dé el aspecto más 'jugoso' a tu piel y después tu gel o polvo bronceador sin que te tiemble la mano y pon un poco de polvo iluminador o con brillo en las zonas estratégicas como sienes, pómulos y el puente de la nariz. Añade una sombra con mucho brillo y gloss en los labios. Chic@ ¡a deslumbrar! Parecerá que acabas de bajar del avión directo de las Bahamas.

DELINEAR LA LÍNEA DE AGUA CON COLOR

¿Por qué limitarte a negro o café? Finalmente nos estamos liberando de la tiranía de usar solamente un par de colores neutros como delineador, y dado que la línea de agua, tanto superior como inferior, enfatiza y profundiza la mirada cuando la delineamos, es una buena idea experimentar con ella y con el color.

Haz como Becky G y combina tu rubor con el color del delineador y de paso con tus aretes o algunos de tus accesorios para lograr todo un original look. Si vas a usar delineador azul, por ejemplo, combínalo con tu collar o top.

COLOR, COLOR, COLOR

Si te encantan los looks con sombras de colores brillantes pero quieres 'elevar' tu maquillaje y hacerlo más elegante, intenta darle más color e interés a la esquina interna de tu párpado con un tono brillante, en la esquina externa aplica un tono neutro y más bien oscuro y difumina para que no se note donde empieza uno y termina otro. Complementa con delineador bien pegado a la línea de tus pestañas y con pestañas largas pero de aspecto natural y creando un smokey eye suave con una línea muy difuminada de sombra en un tono oscuro en la línea inferior de tus ojos.

Dado que el punto de interés de este look está en los ojos, complementa, como Selena Gómez, con un gloss en tono nude.

BRILLO DISCRETO

Si no eres fan de los looks de maquillaje súper producidos, pero sí quieres verte especial en esta noche, nada mejor que un poco de brillo solo acompañado de un discreto delineador, máscara de pestañas, blush en un tono rosado o durazno claro, y labios en un tono nude con algo de cremosidad para que se vean más sensuales, tal y como en este look de la joven actriz Hailee Steinfeld.

BRILLAR, BRILLAR, BRILLAR

Ok, sí, el glitter es lo más obvio en esta temporada, pero hay buenas razones para que lo sea, no solamente es festivo y divertido sino que se ve ¡muy lindo! Para obtener el mejor efecto, no dejes de aplicar un glitter primer para que se vea lo mejor posible y no queden huecos en tus párpados. Si usas glitter de un solo color el efecto es más elegante, si lo usas de tipo confetti, será más divertido y festivo ¡tú eliges!