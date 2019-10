Acoso, explotación, contaminación y trastornos: El otro lado de la moda

#QueridoNYFW Sólo porque mis caderas miden 38 pulgadas (96 centímetros) y no 36 (91 cm) no significa que no puedo ser modelo. Cuando era adolescente, mi miedo más grande era engordar y recientemente me dijeron: "come más vegetales y haz elíptica y regresa en un mes". Respondí que llevo una dieta basada en vegetales y que me ejercito regularmente, me rechazaron y pensé que esa no es la vida que quiero. Después de cambiar a una dieta vegetariana, gané 15 libras (6 kilos) y honestamente, pensé que algo estaba mal conmigo. Pero después de educarme y aprender que muchas mujeres tienen bajo peso porque están intentando complacer los estándares de belleza de la sociedad y que el peso en el que yo estaba, era la forma más sana en la que podía estar. Finalmente acepté mi cuerpo por lo que era y perder más peso sería perjudicial para mi salud mental. Condenar el tamaño de mis caderas no era sano, necesitaba amarme Estoy sana y no debo condicionar mi salud para obtener un trabajo.