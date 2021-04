Alicia de Battenberg la lúgubre historia de la madre de Felipe de Edimburgo

La vida de la realeza siempre ha causado curiosidad y asombro, pues algunos de sus integrantes tuvieron una vida que supera cualquier historia de ficción, tal es el caso de la vida de la princesa Alicia de Battenberg, mamá del príncipe de Edimburgo que a continuación te contamos.

FOTO TOMADA DE BBC

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PRÍNCIPE ANDRÉS, REVELA LO QUE DIJO LA REINA ISABEL, TRAS LA MUERTE DE FELIPE

La princesa Alicia Nació sorda, le fue diagnosticada esquizofrenia, fue encerrada en un sanatorio, rescató a judíos de los nazis (pese a que sus hijas estaban casadas con figuras prominentes del Partido Nacionalsocialista) y fundó su propia orden religiosa.

Fue así como plasmaron la vida de la madre del príncipe Felipe en un capítulo de la tercera temporada de "The Crown", que podría ser protagonista de una serie propia.

El cuarto episodio de la tercera temporada de Netflix profundiza en los traumas y las inseguridades del marido de Isabel II y en la complicada relación que mantenía con su madre, la princesa Alicia.

En el capítulo podemos ver cuando intenta vender un broche de zafiros en Atenas para obtener fondos para su congregación. Tras el golpe militar de 1967 en Grecia, Alicia de Battenberg se traslada al londinense palacio de Buckingham, a una pequeña buhardilla en la que acaba compartiendo confidencias y cigarrillos con su nieta la princesa Ana.

FOTO TOMADA DE LA BBC

"Dirigía una orden religiosa y siempre estaba buscando fondos. Vendió la mayor parte de sus posesiones y, en tiempos de guerra, cedió sus raciones de comida a los huérfanos o a cualquiera que lo necesitara", explica el historiador Hugo Vickers en "The Crown Dissected".

"Sí que se trasladó a vivir al palacio de Buckingham en 1967. Pero no se la instaló en una habitación triste como en The Crown, sino en un espacioso apartamento con vistas en la primera planta. Es cierto que estuvo unida a la princesa Ana, con la que desarrolló una relación muy personal".

Sin embargo, no es verdad que protagonizara un reportaje en The Guardian. "Es ridículo. Era una persona muy privada. No dio entrevistas. Era tan reservada que destruyó todas sus cartas y, cuando murió, solo dejó tres vestidos", dice el historiador en "The Times".

FOTO TOMADA DE LA BBC

LA VIDA DE LA PRÍNCESA ALICIA

La princesa Alicia de Battenberg nació sorda en 1885, en el castillo de Windsor y en presencia de su bisabuela, la reina Victoria. Se casó con solo 18 años con el príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca y juntos tuvieron cinco niños: cuatro hijas y un varón al que llamaron Felipe, que se convertiría en consorte de Isabel II de Inglaterra.

Cuando Felipe era aún un infante se exiliaron de Grecia y poco tiempo después la familia se desvaneció: el duque de Edimburgo se formó en internados en Inglaterra y Escocia, el padre se instaló por su cuenta en Montecarlo y a Alicia se le diagnosticó esquizofrenia paranoide y fue internada en un sanatorio en Suiza.

Para complicar las reuniones familiares, las cuatro hijas se casaron con nobles alemanes, algunos de ellos fervorosos partidarios del movimiento nacionalsocialista, mientras que el hijo sirvió en el bando contrario, en la Marina Real Británica.

FOTO TOMADA DE S MODA

Pero antes de la guerra, la suegra de la reina Isabel tuvo que sufrir en sus carnes los experimentos de Sigmund Freud.

Un documental de 2012, señaló que el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud diagnosticó que todos los problemas de la princesa se debían a sus niveles de hormonas y a su "frustración sexual" y le recetó que se le aplicaran rayos X sobre los ovarios para acelerar la menopausia.

El tratamiento fue un fracaso y solo le proporcionó secuelas de por vida. Escapó del sanatorio para regresar a Grecia, donde fundó una orden ortodoxa de monjas. Como en una tragedia griega, solo se reunió de nuevo con su familia en 1937, cuando todos asistieron al funeral de su hija Cecilia, que falleció en un accidente aéreo junto a su marido y dos de sus hijos.

Durante la II Guerra Mundial la princesa Alicia trabajó para la Cruz Roja, detalló Rebecca Cope en Tatler ya que tenía experiencia: en la guerra de los Balcanes ya había actuado como enfermera, asistiendo en cirugías y ayudando en hospitales de campaña.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA HISTORIA DE AMOR ENTRE LA REINA ISABEL II Y EL PRÍNCIPE FELIPE

Llegó a esconder a una familia judía que años antes, en 1913, había ayudado a escapar a miembros de la casa real griega. A partir de este momento se volcó en el trabajo social y en acciones humanitarias que desarrolla con su congregación de monjas: la hermandad cristiana de Marta y María.

Profundamente espiritual y religiosa, se interesó por diferentes doctrinas a lo largo de toda su vida. Asistió a la boda real de su hijo y a la coronación de Isabel II en 1953. Eso sí, a esta última acudió ya vistiendo los hábitos. Con las pocas joyas que no había vendido en los años cuarenta, fabricó el anillo de compromiso que Felipe utilizó para pedir la mano a Isabel.

La princesa de Battenberg se exilió de Grecia por segunda vez en 1967 y ya sí se instaló con su hijo y su nuera en el palacio real hasta su muerte dos años después, en 1969.

(Azucena Uribe)