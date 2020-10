Alternativas de entretenimiento en tiempos de covid-19

La actual pandemia por la que la sociedad se encuentra atravesando ha significado un cambio en su estilo de vida, un cambio que no puede ser negado y para el que parece no existir un completo retorno. A pesar de que ya empieza a hablarse de la vuelta a la normalidad todavía no es completamente seguro que vuelvan a adoptarse las mismas costumbres que se llevaban a cabo antes de la contingencia.

Aun así, esta situación ha significado también una transformación positiva que ha permitido encontrar alternativas innovadoras para las actividades que se llevan a cabo en el día a día y que gracias a las exigencias sanitarias se han tenido que empezar a realizarse desde casa.

VINCULAN A PROCESO A EX OV7 POR SECUESTRAR A UNA MENOR

Ir al trabajo ya no es lo mismo que era hace unos meses, ahora basta con ir a la sala o al comedor, abrir la computadora y conectarse a la red para cumplir con las responsabilidades que antes requerían de todo un ritual como levantarse más temprano, vestirse formalmente, salir de casa y emprender el viaje a la oficina.

Pero aún con esta facilidad muchos han empezado a experimentar ciertos niveles de ansiedad por el uso constante del ordenador; sin embargo, es importante tener en cuenta que este también puede ser un buen aliado en estos momentos, pues ofrece diversas actividades de entretenimiento que pueden ayudar a despejar la mente del usuario y distraerlo de las preocupaciones diarias que la actual pandemia produce.

Los juegos casino online han sido a los que más se ha recurrido en estos últimos meses, pues brindan una vasta colección que permite lograr el cometido de entretenerse por largos ratos en los momentos en que es más necesario.

De la misma manera algunos otros han optado por probar suerte en las apuestas online en donde se puede jugar en distintas categorías deportivas que van desde los más populares como el fútbol o el baloncesto hasta los no tan famosos como el criquet, por lo que el aficionado de cualquier deporte puede entrar con facilidad y tentar la posibilidad de ganar con base en su experiencia en el juego.

CONFUNDEN A MARTHA HIGAREDA CON GAL GADOT, POR ESTA RAZÓN

Estas y otras actividades de esparcimiento que pueden encontrarse en línea son un gran compañero en estos tiempos, especialmente ahora que cuidar de la salud propia está cobrando más relevancia, por lo que es necesario evitar salir de casa en la medida de las posibilidades no solo por uno mismo, sino por el bienestar de quienes son más vulnerables.

EL INCREÍBLE ANTES Y DESPUÉS DE MANELYK EN "ACAPULCO SHORE"





(Imelda Téllez)