Amor a distancia: ¿Cómo festejar a mamá en cuarentena?

El Día de las Madres es una de las celebraciones más arraigadas y significativas en México; sin embargo, este 10 de mayo del 2020 tendrá un "sabor" distinto y se quedará grabado en la memoria de los mexicanos como el día del amor a distancia. Los abrazos, los besos, las serenatas, las comidas en familia, las salidas a restaurantes o los viajes, tendrán que esperar. La contingencia mundial por la pandemia del coronavirus irrumpió en la escena mexicana de este festejo, ahora la muestra de amor más grande y pura es mantenernos alejados de las personas a las que amamos, quizá haya muchos afortunados que estén pasando esta cuarentena junto a sus madres, para los que no, no todo esta perdido; tal vez es el momento justo para evolucionar nuestras emociones, para hacerles saber a esas señoras que nos regalaron la vida que existen mil maneras de demostrarles cuan importantes son para nosotros.

(FOTOS TOMADAS DE PEXELS)

La trillada frase "regale afecto no lo compre" viene como anillo al dedo en estas circunstancias. ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste una carta a tu madre?, ¿cuál fue la última canción que le cantaste?, ¿alguna vez le has hecho un cuadro?, ¿aún recuerdas la última vez que te dejaste llevar por tus emociones y gritaste a los cuatro vientos lo mucho que la quieres? Quizá algunos de nosotros solo hicimos esto cuando éramos niños, cuando íbamos en el preescolar, pero apuesto a que muchos hemos visto a nuestras mamás sacar esas cajas que tanto atesoran y que en su interior conservan todos o gran de nuestros regalos de infancia de Día de la Madres, unos hechos en la escuela y otros motivados por nuestra imaginación y amor.

(FOTO TOMADA DE PEXELS)

Ahora tienes la oportunidad de hacer algo diferente, más emotivo y especial; por eso te traemos varias ideas para que sorprendas a tu mamá, no importa que tengas 5 o 42 años, arriésgate, inténtalo.

REGALOS CLÁSICOS CON SU VERSIÓN DE CUARENTENA:

Una videollamada

Si no vives con ella y además no la has podido visitar por la emergencia sanitaria, puedes aprovecha las nuevas tecnologías para realizar una videollamada, pero que no sea solo una conversación normal.

Puedes reunir todas las fotografías o videos que recopilen momentos especiales como: fiestas, viajes, reuniones, juegos, recuerdos de la infancia, etc. Incluso puedes hasta reunir a más familiares, darle una serenata o declamarle un poema, seguro le sacarás una sonrisa con alguno de estos detalles.

REGALOS VIRTUALES

Ahora que si eres más tradicional, no te preocupes por el anuncio que hizo el gobierno del cierre de florerías, pastelerías y hasta panteones para evitar festejos y aglomeraciones. Puedes hacer tus compras en línea y pedir que le lleguen a tu mamá justo en ese día.

En los servicios en línea puedes conseguir, pasteles, flores, ropa, perfumes, comida, joyería y mucho más.

Desayunado, comida, cena o los tres

Si tienes la fortuna de tenerla en tu casa, puedes sorprenderla con un desayuno en la cama o con una comida con sus platillos favoritos, también puedes organizar una cena de gala, con música y velas. Y no te preocupes si tu fuerte no es la cocina, porque también puedes pedir la comida a domicilio. Aquí el único limitante será tu imaginación.

Juegos de mesa

También puedes sacar todos esos juegos de mesa que sabes le encantan y organizar una noche o tarde de casino, preparar su bebida favorita, algunas botanas y verla sonreír feliz por tener toda tu atención.

Cine en casa

Quizá sea una de las actividades que más han realizado durante la cuarentena, ver la televisión; sin embargo, en esta ocasión dale el control a tu mamá y que sea ella quien escoja lo que verán ese día, también puedes encargarte de tratarla como si estuviera en la mejor sala VIP de México. ¡Esfuérzate!

Planea el próximo viaje

Si bien por el momento no es recomendable viajar, pueden aprovecha las promociones que tienen agencias de viajes y aerolíneas, siéntate con tu madre frente a la computadora y elijan cuál será el próximo destino que visitarán una vez que termine la pandemia. No importa que tengan que esperar hasta el año que entre, lo importante es que siempre están seguros.

REGALOS INNOVADORES, NO LE "BAJES" LAS ESTRELLAS, REGÁLALE UNA:

Mensaje personalizado de una celebridad

Muchas madres son fanáticas de las celebridades. Para ellas, cantantes, actores, presentadores de televisión, jugadores de diferentes deportes se están uniendo a plataformas que permiten a los fanáticos de todo el mundo solicitar mensajes de video personalizados. Este servicio lo puedes encontrar en CAMEO.

Un árbol floreciente

Para aquellas madres que tienen un especial apego con la naturaleza o el medio ambiente. La plataforma de reforestación de Tree-Nation tiene más de 300 especies de árboles para plantar en línea. Algunas opciones incluyen "Bauhinia Purpurea", un árbol con flores de orquídeas moradas. A través del sitio web de Tree-Nation, es posible plantar una Bauhinia Purpurea desde 2 euros, en el proyecto "Conservar el bosque natural en Tailandia".

Con esta opción, tu madre recibirá por correo electrónico un enlace con una representación virtual de su árbol y podrá decidir cuándo quiere plantarlo, además de información actualizada sobre la especie, su ubicación, crecimiento y compensación de CO2 (Bauhinia Purpurea puede compensar hasta 150 kg de CO2 a lo largo de su vida), entre otros.

Regalo escrito en las estrellas

Starregistration.net es un sitio web que permite a las personas registrarse y nombrar estrellas reales para ellos o sus seres queridos, que se pueden ver en cualquier parte del mundo durante el año. Puedes elegir el tipo de estrella, dependiendo de tu presupuesto. Las personas también pueden elegir entre diferentes estilos de certificados, que se entregan electrónicamente o en forma impresa. Una estrella estándar cuesta 29.90 dólares.

Una cuenta de streaming de video o música

Durante esta cuarentena, las plataformas de streaming se convirtieron en los grandes compañeros de las familias. El mercado hoy ofrece una amplia diversidad. En música están Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, Youtube Music, entre otras. Para películas y series están Netflix, HBO Go, Amazon Prime, entre otros.

Una gift card con validez extendida

Gift card o voucher para distintos servicios. Puede ser un restaurante, un bar, obras de teatro, o incluso esa tiendas. Muchos establecimientos ofrecen a los consumidores la posibilidad de comprar un cupón con una validez extendida para ser consumido después de la cuarentena. Algunas de estas iniciativas son "Apoya un Restautante" y Teatro Mori.

Experiencia única con famosos

Varios famosos han querido aportar recursos a distintos países que se han visto severamente afectados por el covid. Por ello, están subastando experiencias y el dinero recaudado es donado. A partir de 10 dólares, los fanáticos pueden apostar por ser coanfitriones de un programa de Ellen DeGeneres, recibir a Justin Bieber en su casa para cantar, o participar en una película de Scorsese con DiCaprio y De Niro. "ALL IN Challenge" y "OMAZE" son algunos de los sitios con estas oportunidades.

CONCIERTOS Y EVENTOS ONLINE PARA CELEBRAR DESDE CASA:

La industria del entretenimiento no se podía quedar a tras en el festejo del Día de Madres y por ello organizó una serie de eventos para deleitar a sus fanáticas más fieles.

Marco Antonio Solis, "El Buki"

Marco Antonio Solis, "El Buki", tiene una sorpresa muy especial para las mamás, el día sábado 9 de mayo, en punto de las 19:00 horas, el intérprete de éxitos como "Si no te hubieras ido" y "El Peor de tus Fracasos", por mencionar algunos, complacerá a las madres con una serenata.

El Buki adelantó que elegirá a cien mamás para poder interactuar con ellas y cantarles a todas sus más grandes éxitos.

Alejandro Fernández

Alejandro Fernández celebrará esta importante festividad con un concierto vía streaming, en el que contará con la participación especial de su hijo Alex Fernández, quien comienza a hacer sus pininos en el mundo de la música regional mexicana.

Este evento estará disponible a las 17:00 desde el canal de YouTube de la cerveza Victoria.

Denisse de Kalafe

Denisse de Kalafe, la intérprete por excelencia en esta fecha, también dará espectáculos vía online. La cantante brasileña abrirá su cuenta de Facebook e Instagram para transmitir cuatro espectáculos dedicados a las reinas del hogar.

Los espectáculos serán transmitidos a las 10:00, a las 12:00, 18:30 y 21:30 horas del próximo 10 de mayo.

Benny Ibarra

Benny Ibarra dará una serenata virtual a través de la cuenta oficial de FUD. El concierto del cantante será transmitido a las 12:00 de la tarde.

Festival para las madres en TV Azteca

TV Azteca organizó un festival dedicado a las mamás que será transmitido por Azteca Uno desde las 19:00 horas. Este evento será conducido por Bárbara de Regil.

La televisora informó que Aída Cuevas, La Banda MS, La Banda el Recodo, Ricardo Montaner, David Bisbal, Ana Bárbara, Lupillo Rivera, Pedro Fernández, Omar Chaparro, Edith Márquez, Sebastián Yatra, Mariana Seoane, Lupe Esparza, Mau y Ricky, Danna Paola, Il Volo, Alexander Acha, Pedro Capó y Camilo ofrecerán este concierto desde sus casas.

Evento de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México también tiene un evento preparado para este día. La dependencia organizó un festival en el que habrá mariachis, películas y la presentación de Tania Libertad.

PARA LAS MAMÁS QUE GUSTAN DEL BELLET

El reconocido bailarín, Isaac Hernández, dará este día una masterclass de Introducción al Ballet clásico en línea. Los fanáticos de la danza clásica podrán disfrutar de esta clase a través del Facebook de Citibanamex desde las

El talento del reconocido con el Benois de la Danse como "Mejor bailarín" del mundo en 2017 también lucirá su talento en la obra Romeo y Julieta, la cual estará disponible a partir de este viernes en el canal de Youtube English National Ballet.

PARA LAS MAMÁS MÁS ROCKERAS

Natalia Laforcade y Nicky Jam

Tras ausentarse unos fines de semana, la iniciativa "Música entre brothers" regresa más fuerte que nunca, por lo que este viernes y domingo podremos disfrutar de los conciertos virtuales de Natalia Laforcade y Nicky Jam.

Los artistas transmitirán desde la cuenta de Facebook de Tecate. Los shows "Unidos desde el sillón" de Laforcade estará disponible hoy a a partir de las 20:00 horas del centro del México; mientras que el de Jam podrá verse el domingo a la misma hora.

#MTVJuntosADistancia

MTV Latinoamérica también tendrá su propio espectáculo masivo con causa. Molotov, Sebastián Yatra, Natalia Lafourcade, Sofía Reyes, Ximena Sariñana, Jesse & Joy, Mon Laferte y Danna Paola unirán sus voces esta noche para recolectar fondos destinados a la lucha emprendida por Médicos sin Fronteras en contra el coronavirus.

El evento #MTVJuntosADistancia podrá verse desde las 20:00 de este viernes por los canales MTV, VH1, Comedy Central y Paramount Network, así como por las redes sociales YouTube y Facebook de MTV Latinoamérica.

Pink Floyd

Pink Floyd también ayudará con su música. La banda publicará en su canal de YouTube una vez a la semana un concierto ofrecido durante la década de los 80 y 90, con lo que buscan alentar a sus seguidores en estos tiempos difíciles.

Esta semana toca el turno de Us and Them, grabado el 20 de octubre de 1994 en el Earls Court de Londres y estará disponible a partir de las 17:45 horas de este viernes en su canal de YouTube. La próxima semana se conocerá la nueva incursión.

Arctic Monkeys

Arctic Monkeys también deleitará a sus fanáticos este día. A través de la cuenta de Facebook de RadioX, la banda británica transmitirá a partir de las 14:00 horas de México, el concierto Finsbury Park del 2014.





(Nayelli Langarica)