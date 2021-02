Aumenta la tensión entre La Reina Isabel y Harry por el "Megxit"

Desde que el hijo menor de Lady Di, Harry tomó la decisión de salir de la Corona Británica la relación con la Reina Isabel no ha sido la mejor pero recientemente el Daily Express, reveló que la monarca no tiene intenciones futuras de retirarles el castigo.

Recordemos que fue en enero del 2020 cuando los duques de Sussex conmocionaron al mundo entero al revelar que habían decidido dar un paso atrás y dejar de ser miembros senior de la realeza británica para llevar una vida libre e independiente a nivel económico de la monarquía para darle a su hijo Archie una vida más normal y trabajar libremente en los proyectos que tenían su corazón.

Ante esto, la monarca, Meghan y Harry, el Príncipe William y el Príncipe Carlos, tuvieron una reunión de emergencia en la que formaron un acuerdo que fue nombrado el Megxit, en el cuál se marcan las reglas y consecuencias de la repentina decisión de la polémica pareja de irse del Reino Unido buscando su propio camino en Estados Unidos.



Entre estos términos se resaltó que Meghan y Harry ya no eran representantes de la reina, no podrían usar su título de royals, ya no serían más 'Sus Altezas Reales' (por lo que Harry no debería ser llamado príncipe) y los patronatos y títulos dados por la soberana del Reino Unido ya no serían de ellos, lo que aseguran fue un duro golpe para él pues entre ellos estaban sus honores militares.

Pero tal parece que en este 2021, en marzo específicamente, se repasará los puntos del acuerdo del 2020 y se realizará uno nuevo en base a las actualizaciones que surjan en la nueva junta con los duques de Sussex, el duque de Cambridge y el duque de Cornuellas, en los que supuestamente Harry trataría de recuperar los tres títulos militares que con mucho orgullo presumía pues fue parte del ejército británico por 10 años.

Sin embargo, la fuente aseguró al medio antes mencionado que la reina no tiene intenciones de ser más suave con su nieto y seguirá firme con su decisión de retirarle cada patronato y título que ellas les dio, señalando que dichos nombramientos son "regalos" de la monarca y cuando él decidió separarse de ellos ya no los merece y deberían de ser transferidos a otro miembro de la realeza que trabaje de tiempo completo, como la Princesa Ana, Kate Middleton o el Príncipe Eduardo.

Finalmente el informante señaló que estaba seguro que no habría cambios favorecedores para los duques de Sussex, pues para la Reina Isabel II "no hay mucho que discutir" y mucho menos nada que deba de ser cambiado, pues considera que el acuerdo es completa justo para ambas partes y solo debe revisarse que las normas sean cumplidas al pie de la letra.

