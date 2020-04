Bodas virtuales, una romántica tendencia en tiempos de covid-19

pequeñas reuniones hasta grandes festejos, por esa razón las bodas virtuales se han convertido en una realidad y muy probablemente en una tendencia en tiempos de covid-19.

De acuerdo con Soy Carmín, la tecnología se pone a favor de los enamorados y basta con hacer una videollamada para unir sus vidas en matrimonio, el festejo podrán celebrarlo en grande después.

FOTO TOMADA DE FREEPIK

A través de Zoom, Hangouts, Skype o cualquier otra plataforma de videollamadas grupales, podrás tener una boda virtual con tu pareja y si lo desean, hasta tener invitados.

¿DE DÓNDE SURGE LA IDEA?

Las bodas virtuales fueron una propuesta que se hizo realidad en Nueva York, donde el gobernador Andrew Cuomo, firmó una orden que permite realizar bodas a través de la plataforma Zoom. Los ciudadanos de Nueva York pueden solicitar licencias de matrimonio a través de internet y pedir a los empleados que realicen la ceremonia de manera virtual.

FOTO TOMADA DE FREEPIK

A pesar de que las bodas virtuales solo son legales en Nueva York, es una opción que muy pronto podría replicarse en varios países. Sabemos que no es la boda de telenovela que has imaginado, pero es una buena opción para las parejas que no quieren esperar por casarse y por supuesto, será una anécdota que vas a querer contarle a tus nietos.

Además, las bodas virtuales pueden convertirse en una excelente alternativa para las parejas que no pueden pagar una fiesta en grande, o bien, que se encuentran lejos de sus familias y amigos, con la ventaja de no gastar un solo peso, más que lo que inviertan en su propio banquete.

(Aline Núñez)