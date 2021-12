Cómo cuidar y atender el contorno de ojos

Líneas y arrugas alrededor de los ojos

Conocidas popularmente como ´patas de gallo´, estas molestas líneas se forman con los años, tanto por la manera en la que gesticulamos y articulamos el rostro, hasta por el propio paso de los años, pues la piel se debilita. Por ello, la solución para tratar de difuminarlas será con la ayuda de productos que contengan retinol. Por si no lo conoces o no habías oído hablar de él, el retinol —que tiene su origen en la vitamina A—es un súper activo que todo cosmético antiage incluye, ya que ayuda a que las células de la piel no envejezcan tan rápido, ya que favorece la producción de colágeno, que hace que la piel luzca más lozana y luminosa. Además de cremas, muchos sérums incluyen al retinol como principal activo de sus fórmulas.





Eye Contour Gel, de Revox, de venta en Nuestro Secreto. Cortesía de la marca.









Bolsas de los ojos

La acumulación de líquidos en la zona del rostro es un problema que no distingue sexo ni edad, principalmente alrededor de los ojos. Por ello será importante recurrir a cosméticos que ayuden a drenar los depósitos que se hacen debajo de los ojos y que producen las terribles bolsas. Si bien, existen muchos componentes para erradicarlas, un ingrediente clave para hacerle frente a este problema es la cafeína, que ayuda a activar el sistema linfático, favoreciendo la activación y drenando el líquido acumulado.

Además de la cafeína, puedes optar por aquellas cremas que también incluyan ácido hialurónico, que le darán un estímulo rejuvenecedor a la piel gracias a sus propiedades que mejorarán visiblemente su estado, devolviéndole lozanía y dejándola tersa después de aplicarla.









Serum paracaffeine solution 5% + EGCG, 30, de The Ordinary, de venta en El Palacio de Hierro. Cortesía de la marca













Para tomar en cuenta

Además de los productos cosméticos es importante también valorar nuestros hábitos, como es la hora del sueño. La mayoría de las personas no duerme lo suficiente o al menos su sueño no es de calidad y, por lo tanto, no es reparador, así que el cansancio y la fatiga pasan factura precisamente en los ojos, de ahí que mucha gente joven luzca avejentada por no descansar como se debe.

En este sentido, la alimentación también es importante, por ello debemos buscar que nuestra dieta sea balanceada, es decir, consumir todos los grupos alimenticios para obtener sus nutrientes y tomar en cuenta las porciones. Aquí viene incluido el tema de la hidratación, evitando bebidas envasadas y procesadas; en su lugar elegir agua natural, tés o jugos, pero naturales.





Fotos Pexels