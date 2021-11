Cómo vestirte (muy) bien con poco presupuesto

Para algunas mujeres la idea de vestirse elegante y con clase pero gastando poco se antoja imposible. Muchas equiparan prendas y accesorios de diseñador con elegancia, pero la verdad es que puedes vestirte "como de revista" sin necesidad de vaciar tu cartera o llegar al tope de tu tarjeta. Adquirir una prenda o accesorio que se ven mucho más caros de lo que en realidad son ¡se siente padrísimo!

Aquí te compartiremos unos sencillos tips para lograr un look con clase –en cualquier situación—sin endeudarte o conformarte con menos:

(FOTO TOMADA DE MANGO)

BUSCA BÁSICOS PARA LA OFICINA

Si todavía tienes que ir diario a la oficina, es una buena idea comprar básicos de buena calidad y que sean verdaderamente atemporales. Algo que sin duda necesitas son pantalones de vestir negros, elige tres siluetas distintas o por lo menos dos: de pierna ancha, slim y baggies, por ejemplo. O clásicos rectos y otros de pierna ancha. Procura que tengan el doblez a lo largo de la pierna, pues les da un aspecto mejor terminado y más elegante, mejor si están forrados.

En cuanto a tops, prefiere que tengan un poco de lycra para que mantengan bien su forma, elige colores fáciles de combinar como blanco, negro, gris o beige; incluso rojo o vino y azul marino funcionan bien. Busca escotes redondos o en V, no muy profundos.

Por lo menos una buena camisa blanca es imprescindible, pero ten todas las que quieras, lisas o estampadas, asegúrate que cierren bien al frente y que no se abran entre botón y botón.

Debes tener por lo menos tres faldas, una negra lisa estrecha y a la rodilla o de línea A; una de estampado discreto en cualquier silueta y una más fluida, coqueta y divertida.

Ten por lo menos dos o tres trajes de pantalón en colores neutros, podrás combinar fácilmente tus faldas con las chaquetas.

Ten un mínimo de tres pares de zapatos en las tres alturas de tacón: flats, tacón medio y alto, y mejor si son negros, nude u otro neutro. Compra un par extra en un color divertido, como rojo o verde botella, por ejemplo.

Ya que estos básicos deben ser de calidad, búscalos en ventas y rebajas, para que no te cuesten una fortuna.

(FOTO TOMADA DE H&M)

HAZ QUE LOS ACCESORIOS TE AYUDEN

Lentes de sol, collares, mascadas, zapatos, aretes, anillos, pulseras, cinturones y bolsos son una gran ayuda para "vestir" un look, aunque sean baratos y hasta muy baratos.

La idea es usar la misma combinación de prendas de muchas formas distintas, simplemente cambiando los accesorios, así que mientras más tengas, mejor. Grandes opciones para este tipo de compras son H&M, Aldo y TodoModa.

Compra un bolso lindo pero barato en un color llamativo como rojo, azul turquesa o morado y haz a un traje negro o a tus jeans-y-blazer destacar en segundos; es el mismo truco que usan las estrellas de Hollywood, pero con otro presupuesto.

Un gran truco es usar un look básico: jeans, camiseta y blazer, un traje o un vestido negro, y añadir dos accesorios llamativos. No importa lo que cuesten. Por ejemplo, un vestido negro y liso con un collar espectacular a la vista (aunque no al bolsillo) y un bolso verde esmeralda, le dan un aspecto totalmente "cool".

(FOTO TOMADA DE MANGO)

EL SECRETO DE LAS MASCADAS

Las mascadas son tan versátiles que nunca puedes tener demasiadas. Las puedes usar en la cabeza, atadas en la muñeca, al cuello, como cinturón o aun atada al asa de tu bolso. Mientras más tengas, mejor, pero si no quieres invertir en muchas, elige combinaciones de colores neutros, animal prints y otros estampados que puedas combinar con diferentes looks.

¿Una gran idea? Ya que las tuyas te aburran, ¡intercámbialas con tus amigas!

(FOTO TOMADA DE PIXABAY)

NO DEJES DE USAR MAQUILLAJE

Aunque sea un poco o muy natural, levanta cualquier look y te hace ver menos "en fachas". Incluso puedes limitarte a los tres básicos: rímmel, blush y lipstick, que, además, no necesitan ser caros. Muchas veces los cosméticos de "súper" o de farmacia resultan mejores que los muy costosos, si tienes oportunidad de probarlos antes de comprar ¡hazlo!

Gasta menos en cosméticos, pero invierte más tiempo en lograr un look natural y elegante que no se vea pesado ni exagerado.

(FOTO TOMADA DE ZARA)

PON ATENCIÓN A TU ROPA INTERIOR

Muchísimas de nosotros ponemos toda la atención en las prendas exteriores, mientras que nuestra ropa interior está de dar pena. La ropa interior es la base de un buen look. Si tu brassiere no te queda perfecto y te hace "lonjitas" o tus panties te parten las pompis en cuatro, no importa qué tan bien logrado esté tu look, no se verá bien. Solo piensa en lo mal que se ve una mujer en apariencia bien vestida con un tirante de brassiere muy lavado y deshilachado asomándose por un hombro; no quieres eso ¿cierto?

(FOTO TOMADA DE PXFUEL)

NO EXAGERES

No te pongas un enorme collar con lentes de sol gigantes, un sombrero y una mascada. Menos es más, recuerda que las mujeres elegantes siempre son discretas y no necesitan estar anunciando su presencia con looks exageradamente llamativos.

Si el color de tu barniz de uñas es brillante o inusual, mantén los anillos y pulseras al mínimo. Si tu vestido tiene un estampado muy llamativo, tal vez llevar un collar no sea necesario. Si tu bolso es rojo, probablemente lo mejor sea acompañarlo con zapatos negros y sencillos.

(FOTO TOMADA DE PXFUEL)

NO DUDES EN COMPRAR EN APPS Y TIENDAS DE SEGUNDA MANO

Es increíble la cantidad de tesoros que puedes encontrar en ellas a precios increíbles. Incluso es posible encontrar prendas y accesorios de diseñador por los que morías hace un par de temporadas, por menos a la mitad del precio que costaron nuevos.

Piensa que la gente que puede darse esos lujos se aburre muy pronto y quiere cosas nuevas todo el tiempo. Además, suelen tener tanta ropa, que usan lo que tienen muy pocas veces antes de que piensen que "se pasó de moda". Lo mismo ocurre con los zapatos y los bolsos.

Cierto, hay que destinarle tiempo a buscar esa pieza increíble ¡pero valdrá la pena cuando encuentres un par de botas de diseñador casi nuevas en 500 pesos!

¡Ojo! Busca rasgaduras, defectos y agujeros, pero si es algo que puedes arreglar fácilmente ¡no lo dudes, llévatelo!