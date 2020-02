Conoce a las parejas más icónicas de la TV que derramaron miel en las pantallas ¿Cuál es tu favorita?

Pareciera que el amor verdadero solo lo encontramos en la televisión, estas icónicas parejas se ganaron un lugar especial en nuestro corazón por la sencilla razón de que los vimos nacer, somos testigos de cómo inició su romance y, en algunos casos, de cómo terminó. No podemos culparnos de desear un amor tan mágico como el de estas diez populares parejas de la pantalla chica.

De acuerdo con Huffpost, Independientemente de que haya parejas destinadas a estar juntas como Carrie y Mr. Big, o amores imposibles, como Poussey y Soso, nunca podemos evitar sentir nuestro corazón roto cuando algo malo pasa, o celebrar con una sonrisa cada uno de sus triunfos.

Mientras vemos cómo se desarrolla el romance, aprendemos una o dos cosas sobre amor. He aquí 10 lecciones que nos han enseñado nuestras parejas favoritas de la pantalla chica.

1. ROSS & RACHEL DE "FRIENDS"

Ross y Rachel son una de las parejas a las que recordamos mayormente por romper y regresar continuamente en la TV, pero su romance de largo aliento nos ha enseñado una cosa: Hay que trabajar el amor.

Aunque la mayoría de la gente cree que el amor tiene que ser fácil, las personas realistas saben que las cosas no siempre se acomodan. Algunas veces tienes que resolver cosas y eso significa que hay que aprender a perdonar y a dejar ir ciertas cosas.

Aunque a Rachel le tomó años recuperarse del engaño de Ross, aquel pretexto de "estábamos en un break", este par va y viene y luego tiene un bebé, por accidente, y finalmente se da cuenta de que son el uno para el otro.

Este final feliz no debía habernos sorprendido. Después de todo, uno es la langosta del otro.

2. GLENN & MAGGIE DE "THE WALKING DEAD"

Si la relación de Glenn y Maggie tuviera un himno, este sería la canción de Rihanna "We Found Love". Después de todo, esta pareja se conoció por casualidad durante un apocalipsis, y se quedó junta después de haber tenido sexo ocasional y se mantuvo unida hasta la muerte de Glenn, ¡que seguimos llorando!

Si esto no es una prueba de que el amor llega cuando menos lo esperas, entonces ¿cuál es?

3. CORY & TOPANGA DE "BOY MEETS WORLD"

Nada es mejor que el amor de juventud. Desafortunadamente, los amores de la prepa casi siempre terminan mal. Aunque descubrir el amor cuando eres muy joven tiene sus propios retos, nos gusta pensar que el amor, sin importar cuándo lo encuentres, puede resistir a la prueba del amor.

Cory y Topanga son el epítome del amor de bebés. No sólo crecieron juntos, además fueron el primer amor uno del otro. Honestamente, ¡no hay nada más dulce que eso! Y el que estos dos terminaran casándose, teniendo hijos y con una sólida relación en Girl Meets World fue la cereza del pastel de este romance.

4. TYRION & SHAE DE "GAME OF THRONES"

No todo el amor es bueno, y Tyrion y Shae son el ejemplo perfecto. Aunque este par se robó nuestro corazón por su determinación para estar juntos, las cosas se complicaron mucho cuando no supieron cómo separarse.

Quizá necesites recordarlo: Las cosas se complicaron cuando obligaron a Tyrion a casarse con Sansa Stark. Preocupado por la seguridad de Shae, Tyrion arregló las cosas para que ella saliera del King's Landing, pero ella nunca se fue. Shae asumió que Tyrion la había traicionado para estar con Sansa, así que ella lo traicionó y tuvo un affair con su padre (¡asco!).

Y para no hacer el cuento largo ni adelantarte nada, sólo digamos que las cosas no acabaron bien.

5. LOUIS & JESSICA DE "FRESH OFF THE BOAT"

Las relaciones siempre tienen que ver con el equilibrio, y Louis y Jessica Huang lo tienen. Lo que a Louis le falta de disciplina, lo compensa Jessica, con sus estrictas reglas y su rechazo total a las tonterías.

Aunque estos dos pueden parecer polos opuestos, especialmente en lo que se refiere a la educación de sus hijos, entienden que sus diferencias son las que hacen que las cosas funcionen. Y tienen un poderoso denominador común que les ayuda mucho: sus hijos (y el karaoke).

6. JANE & MICHAEL DE "JANE THE VIRGIN"

Jane y Michael son una pareja celestial, pero eso no significa que vayan a durar para siempre. Si lo recuerdas, Michael murió repentinamente a la mitad de la tercera temporada, cuando la pareja empezaba su vida de casados.

A pesar de esta muerte tan triste e impactante, el romance entre Michael y Jane nos deja un gran mensaje: aunque parezca imposible encontrar a alguien después de perder a tu pareja, ya sea por una muerte o un rompimiento, algún día volverás a amar.

7. CONNOR & OLIVER DE "HOW TO GET AWAY WITH MURDER"

Cuando quedas atrapado en el esquema de un asesinato, la última cosa que quieres es contarle el secreto a tu pareja. Después de todo, no quieres ni involucrarla, ni tener que pedirle que te sirva de coartada.

Pero, cuando sucede, es decir, cuando te enteras de que tu pareja es cómplice de un crimen, estás dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerla, incluso si se trata de encubrirle en el asesinato. Este es el caso de Connor y Oliver. Los dos son jodidamente adorables. Y aunque Oliver trató de abandonar la relación en el pasado, ambos saben que están mejor juntos.

8. HANNAH & ADAM DE "GIRLS"

No se puede negar que Hanna y Adam tienen una relación extraña. Ambos tienen sus cosas y juntos hacen una combinación interesante. Pero, aunque amamos su intensidad como pareja, y el afecto que sienten uno por el otro al final de la serie, no se puede negar que su relación empezó de una forma muy tóxica.

No sólo cortaban todo el tiempo, al principio Adam tenía un comportamiento muy confuso. Además de sus arranques de ira, que provocaban peleas innecesarias, él propiciaba situaciones sexuales incómodas, que probaban que el amor no siempre es bueno.

Algunas veces es tóxico.

9. CAPITÁN RAY HOLT & KEVIN DE "BROOKLYN NINE-NINE"

Una de nuestras cosas favoritas del capitán Ray Holt y su esposo Kevin es que son humildes con respecto a su amor. Saben que no tienen que hacer demostraciones públicas de su afecto o tener fotos de ambos en sus escritorios para demostrar que están enamorados.

El que sean tan celosos de su matrimonio es lo que los hace una dulce pareja. Después de todo, el amor está en los pequeños detalles.

10. MARSHALL & LILY DE "HOW I MET YOUR MOTHER"

¿Existen las almas gemelas? Depende de a quién se lo preguntes. Pero si te refieres a Marshall y Lily de "How I Met Your Mother", la respuesta siempre será sí.

Esta adorable pareja ha estado junta desde la universidad y son realmente lindos, ¡y todo el tiempo te hacen reír! Desde los nombres de cariño con los que se llaman, Malvavisco y Lily Pad, hasta sus teorías sobre las relaciones, Marshall y Lily son definitivamente una pareja inseparable.

Y aunque han tenido algunos problemas, como cuando Lily dejó que siguiera sus sueños de artista yéndose a San Francisco, al final todo se resuelve porque estos dos nacieron para estar juntos.

11. BLAIR WLADORF Y CHUCK BASS

La pareja con más momento amargos que felices pero que al final lograron vencer las adversidades para estar juntos, Blair Wladorf y Chuck Bass de "Gossip Girl".

La falta de seguridad de Blair y el miedo al compromiso de Chuck les jugaron en contra y la pareja tuvo que separarse. El fin de su relación significó una de las situaciones más tristes en la serie."'Gossip Girl" emitió su final de serie hace 12 años y los fanáticos tuvieron el momento que tanto habían esperado: la boda de Blair y Chuck. Por fin, la pareja más romántica de la serie tuvo su final soñado.

12 ARISTEMO

La televisión mexicana revolucionó las tradicionales telenovelas del horario nocturno con su primer pareja abiertamente homosexual en "Mi marido tiene más familia", Aristóteles y Cuauhtemoc fueron los personajes interpretados por Emilio Osorio y Joaquín Bondoni que se convirtieron en un fenómeno de redes sociales por su tierna y emocionante relación.

(Aline Núñez)