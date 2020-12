Coronavirus, "El Grinch" que nos robó La Navidad

La pandemia de covid-19 arruinó la Navidad, este año muchos detalles de la tradicional celebración ponen en riesgo nuestra salud, pero no es motivo para darle la espalda al espíritu navideño (FOTO TOMADA DE FREEPIK)

Este 2020 fue un año catastrófico para la humanidad, la pandemia de covid-19 arruinó prácticamente todos nuestros planes y las fiestas decembrinas no son la excepción, en México una nueva ola de contagios amenaza nuestra salud, no es un buen momento para reunirnos a celebrar, pero ese no es motivo para darle la espalda al espíritu navideño.

El nuevo coronavirus se convirtió en todo un "Grinch" que nos robó la Navidad como la conocíamos, a tan solo unos días de Noche Buena se declaró nuevamente semáforo rojo en la Ciudad de México, la capital del país enfrenta uno de los puntos más críticos de la pandemia: se cancelaron eventos, tiendas y restaurantes cerraron sus puertas, millones de personas se quedaron sin empleo y muchos hogares enfrentan la pérdida de un ser querido tras perder la batalla ante este mortal virus.

La Navidad no se parece en nada a como la conocíamos, pero no es momento para lamentarse, hay que ponerle buena cara a las adversidades y reinventar la celebración. Con cubre bocas, distancia social, restricciones y muchas ausencias el mundo se prepara para celebrar una Nochebuena marcada por la trágica pandemia que azota al mundo.

Ante el aumento de los casos positivos e la covid-19 en medio de la temporada de influenza y los drásticos cambios de temperatura expertos de la salud han declarado que estarán especialmente atentos a los próximos meses, ya que es la primera vez que lidiamos con la pandemia de coronavirus en Navidad y Año Nuevo.

Uno de los consejos que han dado las autoridades correspondientes es celebrar solo con las personas que vivimos sin dejar de lado a toda la familia y para esto podemos utilizar a la tecnología. Por ejemplo mandar mensajes, llamar a la familia o hacer videollamadas para que toda la familia cene junta, pero a la distancia y evitar más contagios de la covid-19.

FRASES Y MENSAJES QUE PUEDES MANDAR EN NAVIDAD EN LA PANDEMIA

¡Feliz Navidad ! No te preocupes, me lavé las manos antes de enviarte este mensaje.

! No te preocupes, me lavé las manos antes de enviarte este mensaje. Este año el mejor deseo es salud. Y claro, los regalos.

Coloca tu mano derecha sobre tu hombro izquierdo y tu mano izquierda sobre tu hombro derecho. Acabas de recibir un abrazo a distancia. ¡Feliz Navidad!

Ojalá que en esta Navidad te pase algo bonito que te haga sentir que el año valió la pena.

te pase algo bonito que te haga sentir que el año valió la pena. Este año estás ausente en nuestra mesa, pero tu lugar está ocupado en nuestros corazones ¡Feliz Navidad !

! No olvides a los que se fueron, mantenlos en tu corazón como a ellos les gustaría esta Navidad.

EVENTOS QUE PUEDES DISFRUTAR EN FAMILIA EN NAVIDAD SIN SALIR DE CASA

Recuerda que no tienes que salir de casa para tener una Navidad inolvidable, pues gracias a la tecnología puedes pasarla bien en familia con estos eventos a través de streaming.

Obras navideñas clásicas, presentaciones musicales y mucha diversión, estos son algunos eventos navideños que podrás ver desde la comodidad de tu casa.

EL CASCANUECES

El Ballet Nacional Ruso lleva hasta la comodidad de tu casa y completamente gratis. "El Cascanueces", la obra clásica de Navidad basada en el cuento de E. T. A. Homan escrito en 1816, en el cual narra la historia de Clara y sus aventuras durante las fiestas decembrinas.

A través de la plataforma de YouTube podrás ver la versión de 2019 del Ballet Nacional Ruso dirigido por Sergei Radchenko. Reúne a toda tu familia y disfruten juntos de esta presentación, sin salir de casa.

VILLA DE SANTA CLAUS

"La Villa de Santa Claus" te llevará por un viaje al mundo de la magia, donde conocerás la casa de Santa Claus, sabrás la razón por la que reparte regalos cada Navidad y hasta verás dónde guarda todos los juguetes.

Debido a la pandemia este y con la intención de proteger a todas las familias, podrás disfrutar de "La Villa de Santa Claus" vía streaming el martes 22, miércoles 23 a las 17:00 hrs y jueves 24 de diciembre 12:30 hrs. Tiene un costo de General: $200 / Día del evento $250.

"DESASTRE NAVIDEÑO"

Si amas u odias la Navidad, ¡no importa! En esta obra, 10 personajes pueden complacer cualquiera de los dos sentimientos además que te harán reír y reflexionar acerca de estas fechas. Cada función es distinta y puedes elegir al actor que quieras ver. Hay funciones hasta el 7 de enero y este 24 de diciembre serán Damaris Flores y Edwin Aguilar quienes se encarguen del "Desastre Navideño".

Los boletos se adquieren en Boletópolis.

PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA EN LA TV

"EXATLÓN NAVIDAD"

La competencia deportiva que se transmite en televisión de lunes a jueves a partir de las 19:30 horas emitirá una edición especial con Cena Navideña. Aunque aún no se revelan los detalles, el año pasado los concursantes incluso recibieron la visita física de sus familiares.

TATIANA

Para la reina de los niños la época navideña es una fecha muy importante, en la que se puede compartir ilusión y esperanza, por eso preparó un especial de Navidad que transmitirá en su canal de YouTube el 24 de diciembre a las 15:00 horas.

MARATÓN DE PELÍCULAS NAVIDEÑAS

Si lo tuyo no es la televisión, siempre puedes disfrutar de las clásicas hisotria navideñas del séptimo arte, a través de las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, Claro Video, HBO Max y Blim, seguramente encontraras algo que ver, aquí algunas buenas opción.

Mi pobre angelito 1 y 2

Gremlinx

El Diario de Bridget Jones

Mujercitas

El joven manos de tijera

Frozen

Un príncipe de navidad

Cambio de princesa

Crónicas de navidad

El origen de los guardianes

El Grinch

Milagro en la calle 34

El Regalo Prometido

Charlie y la fábrica de chocolate

El mundo mágico de Magorium

PUNTOS IMPORTANTES A TOMAR ANTES DE CENA DE NAVIDAD

Limiten su contacto con otras personas ajenas a su círculo cercano al menos dos semanas antes.

Utilice siempre cubrebocas, caretas o protectores oculares.

Realice un seguimiento diario de síntomas y la temperatura. Si presenta algún signo de la covid-19 o sospecha que lo padece, realice una prueba de PCR.

Designe quién o quiénes serán los encargados de cocinar y abastecer insumos, procurando utilizar servicios de entrega a domicilio.

Mantenga disponibles desinfectantes de manos, protectores faciales o gafas protectoras y cubrebocas.

Mientras planificas tu cena de navidad es importante observar tus propios hábitos y prestar mucha atención a las medidas de seguridad que utilizarán durante la cena.

es importante observar tus propios hábitos y prestar mucha atención a las medidas de seguridad que utilizarán durante la cena. Las opciones de bajo riesgo incluyen celebrar las fiestas en un grupo pequeño y llevar las festividades al aire libre.

Además, los profesionales de la salud quieren que la gente sepa que todo tiene algún tipo de riesgo a menos que se quede en casa.

Insistan a todos a tomar precauciones adicionales mientras viajan, especialmente al volar.

OTROS CONSEJOS ANTES DE REUNIRSE PARA CELEBRAR LAS FIESTAS DECEMBRINAS

Las familias que van a viajar antes de reunirse deberían practicar la cuarentena antes de verse.

Extremar precauciones durante el trayecto de viaje, portando el cubrebocas de forma adecuada, lavándose las manos y tratando de limitar el contacto cercano con otras personas.

En las fiestas, sirve bocadillos y dulces individuales y evita los dips.

Sirve porciones individuales en lugar de tener bandejas de comida.

Si alguien presenta síntomas de una enfermedad respiratoria, fiebre, tos, dolor de garganta, no deberían estar presentes.

Encuentra formas creativas para incluir a personas en tus celebraciones por medio de la tecnología.

LOS REGALOS NO PUEDEN FALTAR

La pandemia también significó u tremendo golpe a la economía mundial y aunque no es momento para gastar en regalos ostentosos, siempre puedes tener un pequeño detalle con tus seres queridos.

Las compras por internet serán tus grandes aliadas en esta Navidad pandémica, las plataformas más populares para hacer tus compras son Amazon y Mercado Libre, las cuales brindan un amplio catálogo, donde seguro encontrarás algo para sorprender a ese amigo, familiar o amor con el que no puedes estar presente.

También puedes consentir a tus seres queridos desde el paladar mandando una comida, un postre o hasta una de sus bebidas favoritas para brindar a distancia; para esto hay muchas apps de delivery como Uber Eats, Didi Food y Rappi.

Ya que, si lo tuyo son los detalles más románticos, puedes enviar flores, canastas navideñas o hasta un kit de fiesta para compartir momentos a distancia. Prueba con apps como como Lolaflora, AZAP, Envia flores, entre otras.

Siempre la intención es lo que cuenta, no tienes que afectar tu bolsillo para hacer feliz a quien realmente te quiere, basta con una llamada o un mensaje para recordarle a tus familiares, amigos y pareja que siempre estarás para brindar tu apoyo aunque la pandemia no nos deje abrazarnos.

