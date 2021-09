Critican a Meghan Markle luce joyas de 1 MDP para pasear por Nueva York

Desde hace unos años los royals actuales han intentado apegarse a las problemáticas sociales y optado por renunciar a sus excesivos gustos en una época en donde se vive mucha incertidumbre financiera.

IMPRESIONANTES, INSÓLITOS, RAROS ASÍ HAN SIDO LOS RÉCORDS GUINNESS

Es por ello que no es extraño ver a figuras de la realeza como la duquesa de Cambridge, esposa del príncipe William de Inglaterra o a la reina Letizia de España con outfits de marcas low cost, como Zara o Mango.

Pero a quien pareciera no interesarle las criticas es a la duquesa de Sussex, Meghan Markle, quien ahora que ha retomado sus actividades públicas tras el nacimiento de Lilibeth, y se ha dejado ver por las calles de Nueva York con ostentosas joyas y estrafalarias prendas; algo que no ha sido muy bien visto en el continente europeo, en donde diarios como Daily Mail no dejan de criticar el exorbitante estilo de vida de la esposa de Harry.

Cabe señalar que la semana pasada, Meghan Markle se dejó ver por las calles de Nueva York luciendo joyas con valor de más del millón de pesos mexicanos.

Actualmente Meghan Markle vive en su mansión de 14 millones de dólares en California después de haber renunciado al deber real el año pasado, se unió al Duque para visitar el One World Trade Center la semana pasada y ahí fue ampliamente criticada por la prensa del viejo continente por su derrochado estilo de vida.

Tan sólo en joyas, Meghan Markle derrochó un millón de pesos mexicanos, sin contar el valor de su anillo de compromiso, que cuesta 271 mil libras esterlinas; un aproximado de 7 millones 476 mil 388 pesos mexicanos.

¿Cuánto cuestan las joyas de Meghan Markle?

Anillo de compromiso: 271 mil libras esterlinas; un aproximado de 7 millones 476 mil 388 pesos mexicanos.

Anillos Birks: 3 mil 300 libras, lo que equivale a 91 mil 040 pesos mexicanos.

Reloj Cartier: 17 mil 800 libras, es decir, 491 mil 069 pesos mexicanos.

FOTO TOMADA DE GRUPO FORMULA

A eso hay que sumarle el valor de los aretes Cartier que portó la duquesa de Sussex, y que tienen un precio de 12 mil libras, es decir, 331 mil 057 pesos mexicanos.

Sumando todo, incluido el valor del anillo de compromiso, Meghan Markle lució en un evento, joyas con valor de 8 millones 389 mil 554 pesos mexicanos ¡en una salida casual!

Sus exorbitantes gastos y desenfadado estilo de vida han sido ampliamente criticado en el Reino Unido, en donde periodistas como Piers Morgan han emprendido una batalla mediática en contra de la esposa de Harry por sus constantes gastos.

COLORISMO, EL LADO RACISTA DE HOLLYWOOD QUE FRENA LA CARRERA DE VARIOS FAMOSOS

FOTO TOMADA DE GRUPO FÓRMULA

(Azucena Uribe)