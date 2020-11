Critican el mensaje de disculpa de Lupita Jones a Sofía Aragón

Lupita Jones recibió un gran número de críticas tras compartir un video en el que ofrece disculpas por los comentarios ofensivos que lanzó en contra de Sofía Aragón, muchos pusieron en duda que las intensiones de la que fuera Miss Universo de 1991 fueran sinceras, expresaron que lo estaba haciendo para tratar de limpiar su imagen y no poner en riesgo el negocio que tiene con Mexicana Universal.

LUPITA JONES RESPONDE A SOFÍA ARAGÓN Y LA TACHA DE MANIPULADORA

Recordemos que Sofía Aragón acusó a Jones de violencia simbólica, al revelar los malos tratos y abusos que sufrió durante su preparación en el certamen de belleza.

Por otro lado, en el video, Lupita Jones reconoce que se mostró como una mujer agresiva:

En días pasados protagonicé una de mis peores apariciones públicas; me mostré como una mujer agresiva, violenta, vengativa, sin compasión y carente de sororidad. Me desconocí a mí misma y ofrezco disculpas, dijo Jones al principio de la grabación.

Lamento profundamente mi comportamiento y las palabras que salieron de mi boca. Ofrezco una sincera disculpa a Sofía Aragón por cómo me expresé de ella; ninguna mujer merece se le trate así, menos cuando esa mujer nos ha representado a todos los mexicanos con preparación, inteligencia, elocuencia y belleza, agregó.

WILLIAM LEVY REGRESA A LAS TELENOVELAS EN "CAFÉ CON AROMA A MUJER"

Lupita señaló que esta situación le dio una valiosa enseñanza: "Actuar con ira no permite analizar, meditar y pensar con claridad. Y que es fácil que te lleve a la violencia en todo momento injustificada".

Tomo este aprendizaje y me comprometo a nunca más dejarme llevar por un impulso y una reacción que pueda violentar mi vida y la de alguien más, externó.

Aunque volvió a reiterar que durante años ha callado situaciones penosas "para salvaguardar la imagen de las participantes y de la organización, y eso ha dado pie a que versiones incompletas y falsas circulen con gran libertad". También manifestó que no pasará por alto "las calumnias hacia mi hijo, que le adjudican el uso de un calificativo que él no emitió".

Me corresponde reiterar mis disculpas, en las que incluyo también a las participantes de esta maravillosa generación actual; en mi afán por darles los pormenores de lo que ocurría, se vieron expuestas prematuramente a los ataques en redes sociales de los que somos objetos en la industria por propios y extraños, dijo.

Por último, Lupita Jones agradeció a quienes la han apoyado en su trayectoria dentro del certamen de belleza nacional: "Son 30 años dedicada a promover un espacio para que la mujer se exprese, con respeto, elegancia y valores. Lo hago con todo el amor y la pasión que me impulsa a seguir adelante".

Posteriormente y tras las declaraciones de otras reinas de belleza, que al igual que Sofía Aragón revelaron los malos tratos y abusos por parte de Jones, la ex Miss Universo dio una motiva entrevista donde confesó aspectos íntimos de su vida.

Lupita fue entrevistada por la ex reina de belleza, Luz María Zetina, quien concursó en Nuestra Belleza México en 1994 y en 1995 representó a México en Miss Universo, que se llevó a cabo en Namibia.

En la entrevista, Jones confesó que lo que más le duele es "la crítica desmedida sin compasión, la injusticia, el hablar sin conocimiento de las cosas, el juzgar por deporte". Admitió que cuando la crítica es constructiva, "reconozco cuando me equivoco y acepto la crítica con toda humildad cuando es así, pero cuando no me duele. Me duele mucho porque trato de, dentro de mi entendimiento, actuar de buena fe, con amor, cariño por lo que hago y hacia las personas que confían en mí", se dijo muy conmovida.

¡Lupita Jones y Luz María Zetina en vivo! @saleelsoltv?? https://t.co/M37JUwj0UI — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) November 20, 2020

Los comentarios de Lupita Jones despertaron la furia de los usuarios, pues consideraron que estaba pidiendo justo lo que ella no había hecho con Sofía y que se jactaba de empoderar mujeres cuando en realidad lo que hacía era atacarlas y amenazarlas con ventilar pasajes íntimos de su vida que ella considera podrían afectarlas o incluso hasta destrozar sus carreras.

FILTRAN VIDEO DE ELEAZAR "N" EN AUDIENCIA CON EL UNIFORME DE RECLUSO

(Imelda Téllez)