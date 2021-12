Cuando ella es mayor que él

En el pasado no muy remoto, solía verse con "malos ojos" que una mujer tuviera una relación amorosa con un hombre menor que ella. Se había inculcado socialmente que el varón tenía que ser el mayor, porque debía ser el proveedor y protector, el sustento de la relación y de la familia, si es que se tenían hijos, además, prevalecía la idea de que las mujeres maduran antes que los hombres y, por lo tanto, debían buscar una pareja con la madurez equivalente.

Las cosas cambiaron cuando la mujer salió de casa para buscar un empleo, ya sea por necesidad o por convicción, dejando de ser la única responsable del hogar y los hijos, compartiendo a partes iguales estas obligaciones con su pareja al ser también una fuente de ingresos para la casa.

CAMBIAN LOS ROLES

Ante tal escenario, la situación para las mujeres cambió parcialmente a su favor. Así como comenzó a exigir igualdad laboral, lo hizo también en otras áreas, como en su sexualidad, la maternidad y sus relaciones, que durante mucho tiempo habían estado bajo un yugo aún más machista que el actual.

Este cambio de mentalidad, con mayor apertura, les valió ganar algunas libertades, entre ellas, el poder elegir a la pareja sin importar si es mayor o menor que ella, situación que antes —aunque sigue siendo polémica pero en mucho menor medida— era duramente criticada y juzgada, empezando por su entorno más directo: la familia y amigos.

Para la doctora Mary Carmen Herrera, psicóloga y maestra en sexología clínica, el problema radica en la resistencia a aceptar la diversidad. "Desde la sexualidad, la búsqueda es la despatologización, el no juzgar. Es una expresión comportamental de la sexología, el gusto y la atracción de las personas notablemente mayores o menores; estamos hablando de gerontofilia y paidofilia, sin que tenga que ver con dañar a una persona; es una simple atracción", explica la especialista en entrevista para el programa Diálogos en Confianza, de Canal 11.

(ILUSTRACIÓN TOMADA DE PIXABAY)

A pesar del escenario crítico, hay datos que confirman que esta condición va al alza. De acuerdo con cifras arrojadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, en los matrimonios que se efectuaron en 2019, "en el 65% de los casos, el hombre tiene mayor edad que su esposa, en 24% él es menor y en 11%, ambos cónyuges tienen la misma edad", lo que representa un porcentaje bastante considerable, esto sin contar las uniones libres.

Aunque no existe una fórmula que garantice el éxito en una pareja, se han realizado estudios con los que se busca predecir el triunfo o fracaso de la relación, como el presentado por la Universidad de Emory, en Atlanta, que reveló que, si la diferencia de edades entre ambos no supera los cuatro años y cuatro meses, el éxito es más probable.

De acuerdo con el mismo estudio, que fue realizado entre tres mil parejas, si la diferencia es mayor a 5 años, las probabilidades de acabar mal son de 18%. Las probabilidades de fracaso aumentan si la diferencia roza los 10 años, con 40%, y llega hasta el 95%, si hay una diferencia de 20 años o más.

CUESTIÓN DE PRIORIDADES

Muchos famosos han dado el ejemplo de que la diferencia de edad no es obstáculo para que una relación funcione, en especial cuando la mujer es quien tiene más edad, tal como en el caso del presidente Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte, quien le lleva 24 años; Madonna y su actual pareja, Ahlamalik Williams, quien es 35 años menor que la cantante; o la top model Heidi Klum, de 48 años, quien está casada desde el 2019 con Tom Kaulitz, guitarrista de Tokio Hotel, de 32 años.

Para el conferencista Jorge Lozano, la diferencia de edad no es impedimento para tener una relación próspera, al contrario, le da un enfoque distinto a la mujer sobre la vida, en especial en aquellas que perdieron el rumbo con los años. "Una pareja que es menor te obliga a no rendirte, a no quedarte sentada, a aguantarle el paso, que es a lo mejor lo que necesitas en tu vida", señala en su canal de YouTube. Todo depende de lo que se quiere, necesite o espere de esa relación. Por ello, la edad no tiene que ser un factor que implique el fracaso.

"Cuando tu pareja es mayor, paciencia es lo que sobra. Si tú estás buscando estabilidad, tranquilidad y madurez, búscate a alguien mayor. Probablemente has estado batallando en la vida con niños y tú lo que necesitas es un hombre", explica Lozano, quien señala que la experiencia será la recompensa recibida por parte de la pareja cuando él es mayor, en contraste, tendrás que trabajar en tu tolerancia, "porque por donde tú estás pasando, él ya pasó". Lo mismo sucede con la capacidad de asombro, a una pareja que es mayor ya no lo sorprende cualquier cosa.

Para la sexóloga Silvia Olmedo, el éxito o fracaso de una relación dependerá de la actitud y el valor que se le dé, más allá de la edad de la pareja. "Cuando la atracción física y química hace de las suyas, que dos personas tengan una o varias décadas de diferencia puede incluso formar parte de esa atracción", explica en su blog.

(FOTO TOMADA DE PXFUEL)

A pesar de ello, sugiere se deben tomar ciertas consideraciones --que no son exclusivas de las parejas con diferencia de edad--, para evitar malentendidos, como lo son los proyectos personales y profesionales de cada uno.

"Hay que hablar sobre hijos, familia, grado de compromiso y uso del tiempo de ocio desde el principio para saber a qué atenerse. Cuanto mayor grado de flexibilidad e independencia por parte de cada miembro de la pareja, mejor pronóstico; si a ti te gusta bailar o hacer bungee jumping y a tu pareja le gusta pescar o ir al cine, no importará, podrás negociar y tener ratos de ocio independientes sin mayor problema", sugiere.