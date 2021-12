Descifra el lenguaje de internet sobre el romance

Si le contaras a un adolescente que hasta no hace tanto la gente se enviaba cartas de papel –y hasta emails—de amor, probablemente se reirían mucho o preguntarían con genuina sorpresa "¿para qué?".

El uso extendido del internet ha traído consigo profundos cambios en prácticamente todos los ámbitos, y uno en el que probablemente no se predijo lo radicalmente que cambiaría, es en la forma de relacionarse amorosamente. Hoy en día, una pareja en prospecto puede conocerse y tratarse por vía remota por muchos meses antes de tener un encuentro en persona.

Hasta no hace mucho, si alguien estaba interesado románticamente en alguien más, le pedía su número de teléfono; hoy, hace "match" en alguna app de citas; le envía solicitud de amistad en sus redes sociales o, si lo conoció en persona, le pide su WhatsApp –el equivalente al pedir el número de teléfono hace unos años—y antes de salir por primera vez en una cita, lo "normal" es que haya un periodo, más corto o más largo, de comunicación frecuente vía la misma app o en las redes sociales.

Naturalmente, esta forma de relacionarse por vía remota, que se potencializó al máximo en la pandemia, ha traído consigo una serie de nuevas situaciones que no pueden describirse si no es con un nuevo lenguaje.

Es así que nos enfrentamos a nuevos términos con los que muchas veces no estamos familiarizados. Aquí te compartimos un breve glosario para que puedas entender mejor de qué está hablando todo el mundo o ¡qué es lo que está sucediendo con tu "date"!

GHOSTING

Repentinamente, no contesta ni envía mensajes, y esto después de una comunicación lo suficientemente frecuente como para que resulte sorpresiva su súbita ausencia de tus redes.

Es una forma, bastante cruel por lo demás, de dar por terminada una relación, sin dar una explicación de ningún tipo, simplemente desaparecen de tus redes sociales y aún peor, muchas veces te bloquean para que no puedas exigir una explicación ni enterarte del contenido de sus posteos.

Una versión "light" del ghosting es el famoso "dejar en visto", una forma un poco más sutil de expresar que la persona no está muy interesada en responder a un mensaje.

ZOMBIEING/HAUNTING/CASPERING

Es una derivación del ghosting, pues aplica a cuando la persona que desapareció reaparece repentinamente como si nada hubiera sucedido con un "¡Hola! ¿qué has hecho?" o algo por el estilo, otra vez, sin ninguna explicación.

Probablemente, obedezca a que un nuevo ligue no resultó como esperaba. En este caso, hay que recordar que es mejor no relacionarse con nadie para quien solo eres una opción más.

El término zombieing también se aplica a quien se reengancha enseguida con quien lo ghosteó en un principio, ¡Cuidado aquí! Esto generalmente no conduce sino a un segundo o tercer episodio de ghosting en cuanto aparezca alguien más que le resulte interesante.

CURVING

No parece tan cruel, pero al final, lo es. Se trata de las personas que no quieren manifestar abiertamente que no están interesadas en una relación amorosa con quien les escribe y toman una actitud distante: pasan varios días sin contestar un mensaje, alegan estar muy ocupados o tener mucho trabajo o, a una invitación expresa, contestan con un "Sí claro, nos vemos un día de estos" o una vaguedad parecida.

El término viene de "tirar una bola curva" y no manifestarse claramente.

BENCHING O TUNING

Son parecidos pero diferentes. En el primero, la otra persona envía mensajes cada y cuando para "mantenerte en la banca", es decir que, otra vez, eres solo una opción y además, ni siquiera "la" opción.

En el segundo, sí hay un interés genuino de quien envía los mensajes, pero alguna situación específica le impide iniciar una relación más cercana y comprometida. Por ejemplo, que viva en otra ciudad o que su trabajo realmente le absorba mucho tiempo.

Algo no muy bueno del tuning puede ser que el impedimento que existe es que ya está en una relación con alguien más, así que ¡mucho cuidado!

ORBITING

Te stalkea, te pone likes y ¡nada más! Nunca hace el intento de establecer un contacto más frecuente o cercano.

SLOW FADE

Es sencillo, hubo un interés inicial que --por la causa que sea—disminuyó. La persona no desaparece del todo, pero la interacción es cada vez menos y cada vez más espaciada.

Es una forma de hacer entender al otro que el interés romántico desapareció, por la razón que sea, sin lastimarlo demasiado.

CUSHIONING O PESCAR

Un tóxico o tóxica envía exactamente el mismo mensaje genérico a todas sus "posibilidades" de entre sus contactos, para ver quien pica el anzuelo.

Generalmente, se trata de una forma de pasar el rato y las posibilidades de que esto llegue a algo serio son muy, muy escasas.

CATFISHING O KITTENFISHING

En el catfishing, uno de los términos más antiguos y conocidos del ciber-romance, una persona te contacta a través de redes sociales o de una app, pero las fotos que te muestran no son de ellos, son de algún modelo o se las robaron de algún otro perfil en redes sociales. En el mejor de los casos, estos usurpadores solo quieren parecer más guapos de lo que en realidad son para impresionarte, pero también puede ser parte de un fraude con el fin de sacarte dinero.

Debes sospechar que algo anda mal si es alguien a quien no conoces personalmente y se niega categóricamente a hacer una videollamada o a pactar un encuentro personal en un lugar público. Por supuesto, si te pide dinero –por la razón que sea—¡sal corriendo de ahí!

En el kittenfishing, en cambio, sí son sus fotos, pero no son actuales o están demasiado retocadas. En resumen, se hacen pasar por quienes no son. El pretexto es que no tienen nada actual o cualquier tontería por el estilo.

Incluso hubo un programa en el canal MTV en el que se desenmascaraba a los impostores a petición de quien sospechaba que estaba siendo víctima de este fenómeno.

CUFFING O TEMPORADA DE CAZA

Navidad, San Valentín, verano... son épocas en las que nadie quiere estar solo ¿y después? Si te vi, no me acuerdo.

POCKETING

Se mensajean todo el día, se hablan por teléfono, se ven seguido, todo es aparentemente perfecto, pero es una relación secreta, nadie sabe ni debe saber de ella, y generalmente no son ambas partes las que quieren mantenerla así.

Hazte una sola pregunta ¿por qué? ¡Mucho ojo!

SITUATIONSHIP

Son amigos con derechos...y nada más. Cuando están juntos lo pasan muy bien, pero no hay compromiso, es una relación abierta y sin etiquetas, cada uno hace lo que quiere. No hay ningún problema mientras ambos estén de acuerdo, pero si uno quiere comprometerse más y el otro no responde igual, habrá que evaluar si se quiere seguir con esta relación.

STALKING

Sí, es quizá el término más común, y quiere decir que una persona está checando todo o casi todo lo que posteas en tus redes sociales con distintos fines: para enterarse de qué haces porque le interesas por cualquier razón o porque le gustas, porque es tu ex, porque te alucina y quiere burlarse de ti...en fin.

Normalmente es bastante inofensivo, salvo que se torne obsesivo o que haya personas buscando información sobre ti para hacerte daño.

Es muy importante que sepas qué puedes compartir en tus redes con toda seguridad y que cheques tus ajustes de privacidad cada y cuando para que tengas un mejor control sobre quien puede ver tus publicaciones y quien no.

Otra cosa importante que recordar es que ya casi en todos los trabajos y entrevistas checan tus redes sociales, así que cuida mucho lo que posteas.

SEXTING

También es un término que ya tiene sus años, consiste en intercambiar mensajes de contenido sexual. Debes tener presente que esta es una práctica peligrosa, aun cuando la otra persona sea tu pareja formal. Han ocurrido muchos casos en los que exes, aun de relaciones aparentemente perfectas, publican o difunden fotografías o conversaciones íntimas para lastimar a su antigua pareja o desprestigiarla con sus contactos.

Es material explosivo como quiera que lo quieras ver, recuerda que lo que se sube a la red, se queda ahí para siempre, y si son fotografías, es doble o triplemente peligroso.

No te expongas a una extorsión o una venganza, aun cuando ya la Ley Olimpia –resultado de un caso de este tipo--, te protege en México en contra de la difusión no autorizada de este tipo de material, lo más seguro es sencillamente no enviar fotos ni mensajes de este tipo.

CRUSH

Para ponerlo de la forma más sencilla: es alguien que te gusta mucho. Desde un actor o actriz de cine, hasta un influencer o ¡tu vecina/o!

Tu crush puede ser desde Zac Efron hasta el hermano de tu compañera que va a recogerla a la escuela.

FRIEND ZONE

Uno quiere una relación amorosa con otra persona en toda regla y el otro no quiere ser más que su amigo. Hay cariño y buen trato, incluso una relación cercana, pero, si tú estás enamorado y tu amor platónico te dice algo así como: "Me encanta que seamos tan amigos y te pueda contar todo de mis ligues para que me des consejos" o "qué padre que somos amigos porque como pareja de plano no la haríamos", sorry, te mandaron a la friendzone...