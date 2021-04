Día de la Visibilidad Trans: así se lucha en México por la inclusión

Los peligros de tu vida, de tu salud, recaen en manos de una persona que tu consideras un profesionista, que tiene una licencia para hacerlo, que consideras que su preparación y su formación fueron suficientes para hacerlo y de pronto llega con comentarios de que no conoce la diferencia entre trans y sisgénero, que no sabe sobre el abanico de diversidades que existe, que no escucha y antepone su voz y no toma en cuenta tu proyecto de vida, eso lo convierte en muy difícil