Día de las Madres: mujeres mexicanas que le hacen frente a la pandemia

A raíz de la pandemia mi trabajo se duplicó, he tenido que combinar el Home office, con el trabajo presencial, desde mi oficina estoy al pendiente de mis hijos, les llamó en cuanto puedo para saber cómo están, cómo les fue en las clases, qué tareas les dejaron, si necesitan algo o si ya comieron. Cuando estoy fuera de casa me preocupo de que estén solos, me aterra que algo les pueda pasar.