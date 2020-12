El diseñador Alexander Wang es acusado de ser un agresor sexual

Estaba en un club en la ciudad de Nueva York en 2017 esperando para ver a un artista. Me habían separado de mis amigos y nadie podía moverse porque el club estaba lleno de gente. La persona que estaba a mi lado se aprovechó de que no podíamos movernos y empezó a acariciarme la pierna y a tocarme la entrepierna. Me quedé inmóvil porque estaba en shock, y cuando me volví para ver quién era, me sorprendí aún más al ver que era Alexander Wang.