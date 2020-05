El poder de la imaginación, así viven los niños la cuarentena

En medio de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, la economía familiar colapsando, el trabajo en casa o desempleo, las responsabilidades y las deudas; puede resultar difícil prestar la atención necesaria al tema de los niños bajo el confinamiento de la cuarentena. Sin embargo, es importante considerar que el virus no son sólo afecta a los pulmones, también lo hace con las emociones. De acuerdo a los expertos, los niños al igual que los adultos, son víctimas de la ansiedad e incertidumbre que provoca el encierro.

Pediatras y psicólogos, advierten a los padres que los pequeños también pueden desarrollar altos niveles de estrés y depresión. Una salida para minimizar estas emociones es usar el poder de la imaginación.

La doctora Luz María Moreno Medrano, académica del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana (IBERO) y coordinadora de Licenciatura en Pedagogía, dio a conocer una serie de recomendaciones para los padres de familia que se encuentren en esta situación.

El tiempo que las y los niños pasarán en casa para prevenir los contagios de covid-19 ofrece la oportunidad de volver a lo básico: disfrutar a la familia, tener tiempo de calidad, que el aprendizaje no tiene que ser aburrido, así como darnos cuenta de que se puede vivir dignamente en una comunidad de cuidado mutuo, señaló la académica.

ACTIVIDADES QUE DESPIERTAN LA IMAGINACIÓN

Distribuir las tareas del mantenimiento del hogar: limpieza y preparación de alimentos

Realizar actividades como cocinar: es el pretexto perfecto para aprender matemáticas. Mientras que hacer jardinería permite aprender ciencia.

Promover el trabajo autónomo.

Buscar espacios en los que las y los niño trabajen de manera autónoma.

Establecer desafíos de aprendizaje y reforzar la sensación de logro

Incentivar los pequeños logros.

Promover las actividades en familia

Juegos de mesa.

Experimentos en familia .

. Escribir historias colectivas.

Diálogos para compartir expresiones y sentimientos del día.

Hacer una rutina de cuidados mutuos.

Aprovechar las redes de forma estratégica.

Hacer grupos de WhatsApp entre amigos de la escuela para que compartan sus avances escolares y organicen juegos a través de las plataformas como video, zoom o skype.

Cuidar el contenido de las noticias que se ven en línea para no generarles angustia.

Hacer un diario de agradecimiento.

Leer un cuento antes de dormir.

Escribir una historia o cuento de manera colectiva.

Respecto a la importancia de cambiar el paradigma de aprendizaje, la doctora Luz María señaló: "El aprendizaje no es aburrido ni se trata de hacer actividades monótonas y sin sentido, trabajar desde casa no es sinónimo de reproducir lo que ocurre en un salón de clases".

El aprendizaje es más divertido cuando se realiza en comunidad, también se aprende al hacer actividades de la vida cotidiana. Se aprende al cocinar, al hacer un huerto y al cooperar en el cuidado del hogar, así como del resto de la familia, recalcó la doctora.

¿CÓMO HABLAR CON LOS PEQUEÑOS SOBRE LA PANDEMIA?

Los niños viven su propia cuarentena, por eso es importante hablar del tema con ellos y conocer todas sus inquietudes. Por esa razón, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha publicado una serie de consejos sobre cómo hablar a sus hijos sobre el coronavirus y poder tener una conversación franca que les ayude a comprender y enfrentarse a esta delicada situación.

Recomienda empezar la conversación preguntando a sus hijos qué saben sobre la enfermedad. Si son muy jóvenes y todavía no son conscientes de la aparición del brote puede que no sea necesario plantear el tema, pero es un buen momento para recordarles medidas básicas de higiene.

Es de suma importancia no minimizar o evitar las posibles preocupaciones que puedan tener. Comprender sus sentimientos y tranquilizarlos explicando que es natural sentirse asustado ante este tipo de situaciones. Aparte debe prestarles la máxima atención, también es necesario que comprendan que pueden hablar sobre el tema con usted o con sus profesores cuando quieran.

Los dibujos, los cuentos u otras actividades pueden ayudar a iniciar una discusión.

Los niños tienen derecho a saber la realidad y estar informados, mientras que los adultos tienen la responsabilidad de protegerlos de las aflicciones. Habrá que usar un lenguaje apropiado a la edad del niño, observar cómo reacciona y ser conscientes de su nivel de ansiedad.

NIÑOS MEXICANOS DESCRIBEN CÓMO ES SU CUARENTENA

Niños y niñas de distintas alcaldías de la Ciudad de México, describieron a Business Insider cómo viven sus jornadas de confinamiento.

Andrés, 4 años

"Juego con mi papá, pero extraño ir al cine pero tampoco quiero salir porque me da miedo enfermarme. Este soy yo disfrazado de Sonic para que no me pase nada."

Valeria, 9 años

"Hago mis tareas con las clases en la televisión, me gusta, pero ya quiero entrar para ver a mis amigas. Juego con mi primo, nos pusieron una resbaladilla y me divierto."

Nicole, 4 años

"Me siento triste porque no puedo salir al parque, ni a la calle y no pude ir a la playa por el coronavirus".

Yael, 7 años

"Tengo que lavarme las manos y nos debemos cuidar para no enfermarnos".

Lisset, 12 años

"Juego con mi perro, cambié de cuarto y también llegó mi celular".

Octavio, 13 años

"Me siento encerrado en un sin fin, me siento triste".

NIÑOS DE DIFERENTES PAÍSES DIBUJAN LO QUE MÁS EXTRAÑAN DEL MUNDO EXTERIOR

Desde Buenos Aires a Tokio, de Nueva York hasta Katmandú; niños de diferentes nacionalidades han dibujando lo que más extrañan del mundo exterior: sus amigos de la escuela, los abuelos, partidos de fútbol y espacios verdes, son los temas más recurrentes.

Reku Matsui, un niño de ocho años que vive en Tokio, se dibujó entre sus abuelos, los tres sonriendo juntos. "Extraño estar con mi abuela y mi abuelo. A de más, quiero ir a la casa de mi abuela", contó.

Su hermana mayor, Yaya, de 12 años, hizo un dibujo de ella y una amiga. "Lo que más quiero es salir con mis amigos", relató.

Sandithi Illeperumati de 14 años y vive en la capital de de Sri Lanka, Colombo. En su dibujo, una niña con una máscara se sienta sola en la esquina inferior de rechazo con las rodillas hasta la barbilla. En la parte superior, un grupo de figuras femeninas con faldas arremolinadas bailan juntas, divirtiéndose.

Antes del encierro, solía dibujar cosas divertidas y creativas. Pero ahora como un dibujo de las cosas que más extrañas. Dibujo mis emociones. Encerrándome muy sola porque soy hija única, contó.

En China, donde comenzó el brote del nuevo coronavirus y el primer lugar en el que se logró la cuarentena, Li Congchen , de 11 años y que vive en Pekín, hizo una intrincada serie de dibujos que muestra que el virus llega en un "avión de murciélagos". Pero las personalidades, que están dispuestas a dar su vida por detenerlo, finalmente lo derrotan con "pistolas de vacunas".

