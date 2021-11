¿El príncipe Carlos cuestionó el color de piel del hijo de Meghan?

La familia real británica sigue inmersa en la polémica, ahora el príncipe Carlos fue señalado por ser el que cuestionó el color de piel del hijo de Meghan Markle.

Hay que recordar que en la entrevista que Meghan Markle y el príncipe Harry ofrecieron a Oprah Winfrey, la duquesa de Sussex aseguró que cuando estaba embarazada en la familia real había preocupaciones sobre lo oscura que podría ser la piel de su hijo Archie.

En el libro de "Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan" (Hermanos y esposas: Dentro de las vidas privadas de William, Kate, Harry y Meghan) el escritor Christopher Andersen habría dejado entrever que el príncipe Carlos fue quien habría emitido comentarios racistas.

Presuntamente durante una charla entre el príncipe Carlos y la duquesa Camila Cornualles, el hijo de la reina Isabel habría cuestionado sobre el color de la tez de los hijos de Meghan Markle y Harry.

Me pregunto cómo serán los niños´, dijo el príncipe a lo que Camila respondió ´bueno, absolutamente hermosos, estoy segura´, pero en donde el príncipe insistió: ´Quiero decir, ¿cuál crees que podría ser la tez de sus hijos?´.

La controvertida platica entre el príncipe Carlos y su esposa habría sucedido horas después de que se anunciara el compromiso de Meghan Markle y el príncipe Harry, el 27 de noviembre de 2017.

Tras darse a conocer esta información, un portavoz del príncipe Carlos aclaró a New York Post que todo se trata de ficción y que nunca lanzó un comentario racista sobre su nieto.

Es una ficción y no merece más comentarios, afirmó un portavoz de Clarence House, al New York Post.

De acuerdo con TMZ, en el libro de Christopher Andersen aparentemente nunca se dice que el príncipe Carlos es el miembro de la realeza que emitió comentarios racistas.

Según Christopher Andersen, el príncipe Carlos habría sentido curiosidad sobre el aspecto que tendrían sus nietos, pero esta fue malinterpretada y distorsionada por algunos cortesanos, cuando sus palabras llegaron a oídos de los duques de Sussex, sonaban mucho más racistas y ofensivas. El príncipe Harry se habría quejado con su padre, quien según otra fuente de Andersen le dijo que pensaba que "se mostraba demasiado sensible" con ese tema.

El príncipe William habría apoyado a su padre, opinando que, si bien este no había tenido mucho tacto, su pregunta no denotaba racismo.

