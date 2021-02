El Príncipe Carlos le fue infiel a Diana y Camila, con esta mujer

En medio de la polémica que vive la casa real británica un nuevo rumor circula en la prensa, pues al parecer el Príncipe Carlos no solo le fue infiel a Lady Di, sino también a su actual esposa Camilla Parker.

Una biografía real ha descubierto que el príncipe de Gales tenía otra relación extramarital además de la que sostuvo en su momento con la actual duquesa de Cornualles. Ésta, por su parte, habría recibido la noticia como un jarro de agua fría y estaría furiosa, según la prensa extranjera.

No sólo Diana de Gales sufrió las infidelidades del Príncipe Carlos, estos días, una nueva biografía del príncipe de Gales ha visto laluz y ha desempolvado importantes revelaciones que han hecho temblar los cimientos de Buckingham Palace.

El libro "Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life" es el culpable del último disgusto que se ha llevado la duquesa de Cornualles al descubrir que su primero amante y después marido no se conformó con ella y con Lady Di, sino que llegó a recurrir a los brazos de una tercera mujer durante el tiempo que duró su matrimonio con la princesa del pueblo británico y su affaire con Camilla.

De acuerdo con el libro la presunta infidelidad habría tenido lugar en 1996, meses antes de su divorcio de Diana de Gales.

La tercera en discordia no es otra que la empresaria Sue Townsend, quien es una de las fundadoras de Crabtree & Evelyn y de la línea de jabones italianos Ortigia y en la actualidad directora de una marca de comida orgánica. Curiosamente, una de las aficiones del príncipe Carlos son los productos ecológicos y de origen natural.

Sue Townsend también es rubia como Camilla Parker y con cierto parecido físico, nunca negó la relación, a juzgar por la biografía.

"Pasé mucho tiempo con el príncipe. Estuvimos muy próximos, pero eso fue hace mucho tiempo", llegó a asegurar al autor del libro.

La duquesa de Cornualles, por su parte, no ha recibido la bomba informativa con la misma naturalidad. Es más, según Radar Online, se siente humillada públicamente y está furiosa por la revelación.

"Está indignada. Siempre había creído que tenía a Carlos a sus pies", ha revelado una fuente cercana a la Familia Real.

La prensa francesa también se ha hecho eco de la impactante noticia. Así, la revista Ici, Paris recoge que la duquesa, "llena de rabia, se ha roto del todo".

"Él habría engañado a Camilla", prosigue la publicación, que da todos los detalles sobre la mencionada tercera persona.

