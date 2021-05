El Príncipe Harry y Oprah Winfrey estrenan serie sobre salud mental

La famosa conductora Oprah Winfrey y el príncipe Harry participaran en una serie que tratará los problemas de salud mental y el bienestar emocional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA REINA ISABEL LANZA SU PROPIA MARCA DE CERVEZA CON CEBADA ORGÁNICA

El programa tendrá entrevistas con deportistas y celebridades como Lady Gaga y Glenn Close, sólo por mencionar un par.

"The Me You Can´t See", que se podría traducir como "Lo que no ves de mi", es una serie documental de varias partes que se estrenará a través de una plataforma de streaming en los próximos días.

¿De qué tratará?

"Ahora más que nunca, existe una necesidad inmediata de reemplazar la vergüenza en torno a la salud mental con sabiduría, compasión y honestidad. La serie, producida por el príncipe Harry y yo, presenta historias que ayudan a levantar el velo sobre el estado actual de la salud mental y, con suerte, suscita una conversación global", escribió Oprah en Instagram.

Además de la cantante Lady Gaga y la actriz Glenn Close, los participantes incluirán a los jugadores de la NBA DeMar DeRozan y Langston Galloway, a la boxeadora olímpica Virginia Ginny Fuchs y al chef Rashad Armstead.

"La mayoría de nosotros cargamos con algún tipo de trauma, pérdida o dolor sin resolver, lo cual se siente, y es, muy personal. Sin embargo, el año pasado nos ha demostrado que estamos todos juntos en esto, y espero que esta serie muestre que hay poder en la vulnerabilidad, conexión en la empatía y fuerza en la honestidad", dijo el príncipe Harry en un comunicado.

¿CUÁNDO Y DÓNDE LO PUEDO VER?

Todos los capítulos de "The Me You Can´t See" se estrenarán en Apple TV+ el próximo viernes 21 de mayo. La suscripción al servicio en México tiene un costo de 69 pesos al mes. Además, cuenta con una prueba gratis de 7 días.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL VÍNCULO ENTRE WILLIAM Y HARRY ESTÁ ROTO, NI EL ANIVERSARIO DE LADY DI LOS UNE

Oprah Winfrey y el duque son los creadores y productores ejecutivos de la serie. El anuncio se produce aproximadamente dos meses después de la explosiva y polémica entrevista de la presentadora de televisión con Harry y su esposa, Meghan Markle.

Harry y Meghan se han adentrado en el mundo del streaming tras retirarse de sus deberes reales y mudarse a California. Firmaron un acuerdo con Netflix y Meghan también narró un documental para Disney+.

(Azucena Uribe)