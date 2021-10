El protocolo impide a la familia real británica comer estos alimentos

Los miembros de la familia real británica tienen que seguir estrictos protocolos de vestimenta, no demostraciones de afectivas en público, no selfies, no autógrafos, nadie puede seguir comiendo si la reina ya terminó, entre otras, pero también no pueden comer cualquier tipo de alimentos dentro y fuera del palacio.

Durante una entrevista con The Telegraph, Darren McGrady, antiguo chef del Palacio de Buckingham entre 1982 y 1993, reveló que los integrantes de la corona británica no pueden ciertos alimentos en público.

"SE RIERON DE MÍ": JOVEN ARRANCÓ SU MEDIDOR DESCOMPUESTO Y LO LLEVÓ A LA CFE

Darren McGrady señaló que algunos alimentos están considerados como "demasiado arriesgados" para que la familia real británica los consuma fuera del palacio porque corren el riesgo de sufrir una intoxicación.

El chef explicó que entre los alimentos prohibidos se encuentran los mariscos y el foie gras. La reina Isabel II prohibió las pastas durante la cena, su alteza no es fanática de comer carbohidratos por la noche cuando cena sola, pues es muy disciplinada con la estricta regla de no ingerir almidón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Royal Family (@theroyalfamily)

La monarca británica prefiere cenar un lenguado a la plancha con verduras y ensalada.

Nada de papas, arroz o pastas para la noche. Suele cenar algo como lenguado a la plancha con verduras y ensalada, mencionó Darren McGrady.

En una ocasión Camilla Parker Bowles, esposa del príncipe Carlos, reveló al programa "MasterChef UK" que tienen prohibido comer ajo.

APPLE DESATA POLÉMICA AL VENDER UN PAÑO PARA LIMPIAR IPHONE EN MÁS DE 500 PESOS

Cuando un miembro de la familia real británica viaja al extranjero, el Palacio de Buckingham suele anticipar a los anfitriones sobre los gustos y disgustos reales. Los requisitos normalmente prohíben las flores de color malva, los edredones y las aguas minerales desconocidas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Royal Family (@theroyalfamily)

Otras peculiares prohibiciones cuando viajan al extranjero son las salsas elaboradas con tomate, el agua de grifo, la carne cruda, los sándwiches con orilla y comidas picantes.

(Ann Ventura)