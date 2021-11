Ellas son las concursantes que tratan de boicotear Miss Universo 2021

Miss Universo 2021 se encuentra inmerso en la polémica, a pocos días, de que se lleve a cabo la 70 edición algunas concursantes han amenazado con boicotear el certamen de belleza.

El conflicto político entre Palestina e Israel ha hecho repercusión en Miss Universo 2021, varias concursantes han desertado del concurso de belleza.

El concurso de Miss Universo 2021 se llevará a cabo el próximo 12 de diciembre en la ciudad de Eilat, Israel.

El nieto de Nelson Mandela, Zwelivelile, han solicitado a países africanos que retiren a sus representantes de Miss Universo 2021 en apoyo a Palestina.

Una de las participantes que más ha causado polémica es Miss Sudáfrica, Lalela Mswane, la reina de belleza ya se encuentra en Israel para representar a su país en Miss Universo.

Por lo que, el nieto de Nelson Mandela decidió iniciar un boicot en redes sociales para ejercer presión, ya que asegura que el país africano ha sufrido los mismos abusos que ha ejercido Israel a Palestina a lo largo de su historia.

Sudáfrica retiró su apoyo a Lalela Mswane. Mientras que Miss Sudáfrica si concursará a pesar de la presión, otras reinas de belleza se han sumado al boicot.

Entre ellas se encuentran Miss Grecia, Rafael Plastire, a través de sus redes sociales dijo: "¡La humanidad por encima de los concursos de belleza!". Miss Indonesia, Miss Malasia, Miss Laos, Miss Barbados se han sumado al boicot contra Miss Universo 2021.

Durante una entrevista con The Associated Press, la actual Miss Universo, Andrea Meza aseguró que el certamen de belleza no debería politizarse.

Todas con creencias diferentes, con orígenes diferentes, con culturas diferentes, todas se unen y cuando estás ahí se te olvida la política y la religión. Se trata solo de abrazar a otras mujeres y empoderarse mutuamente, sin importar de dónde vengas.

(Ann Ventura)