Emily Ratajkowski anuncia su embarazo en corto al desnudo para Vogue

Emily Ratajkowski anunció este lunes su primer embarazo. La famosa modelo lo hizo a través de un video publicado en Instagram, donde aparece al desnudo y que forma parte de la última edición de la revista Vogue, dijo a sus casi 27 millones de seguidores en que se siente "agradecida y creciendo".

Agradecida y creciendo. Gracias @voguemagazine por esta portada tan especial, escribió la modelo junto a la publicación de un corto clip en donde, gracias a un zoom out, se le logra ver su abdomen abultado.

Instantes después, subió un fragmento de "Who Will You Be?", cortometraje de casi cuatro minutos en el que muestra su vientre en distintas etapas de gestación, ecografías de su bebé y momentos con su esposo, el actor y productor Sebastian Bear-McClard. El video también es parte de la producción de Vogue y estuvo bajo la dirección de Lena Dunham, actriz conocida por la serie "Girls".

Apreciaré este video mientras viva. Enlace en la biografía para mirar. @voguemagazine. Gracias a mi brillante y muy generosa amiga @lenadunham por su visión y compromiso para dirigir esto. Estoy muy agradecida. ¡Y gracias a mi otro maravilloso amigo @eccopn por su música y a @dschneids por su edición! Todos hicieron de esto lo más especial. Escrito y filmado por mí. filmación en casa.

Mediante el reportaje de Vogue, Emily da a conocer las razones por las cuales no quiere revelar el sexo de su bebé.

Cuando mi esposo y yo les decimos a mis amigas que estoy embarazada, su primera pregunta después de 'Felicitaciones' es casi siempre '¿Sabes lo que quieres?´ Nos gusta responder que no sabremos el género hasta que nuestro hijo tenga 18 años y que entonces nos lo harán saber, expresa.

Todo el mundo se ríe de esto. Sin embargo, hay una verdad en nuestra línea, una que insinúa posibilidades que son mucho más complejas que cualquier genital con el que nuestro hijo pueda nacer: la verdad de que, en última instancia, no tenemos idea de quién, en lugar de qué, está creciendo dentro de mi vientre , continúa. ¿Quién será esta persona? ¿De qué tipo de persona nos convertiremos en padres? ¿Cómo cambiarán nuestras vidas y quiénes somos?, responde.

La modelo está casada con Sebastian Bear-McClard desde 2018. Emily Ratajkowski, considerada como una de las mujeres más sensuales del mundo, se ha pronunciado feminista y activista de los derechos de las mujeres en varias ocasiones y asegura que sus convicciones son perfectamente compatibles con estar segura de su cuerpo y mostrarlo cómo y cuándo ella quiere.

(Imelda Téllez)