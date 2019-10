Este fue el sorprendente regalo que le dio Enrique Peña Nieto a su hija Paulina por su cumpleaños

Hace unos días la hija del ex presidente Enrique Peña Nieto, Paulina Peña celebró un año más de vida y así lo festejó.

De acuerdo al portal Caras, Paulina Peña estuvo rodeada del cariño de sus familiares y amigos.

A través de su cuenta oficial de Instagram Paulina Peña compartió las felicitaciones de todas sus amistades y un video de ella con su pequeña mascota soplando las velitas de su pastel.

"Mis 24 empezaron divinamente. Me siento tan feliz de tener a gente que me quiere y que me lo hacen saber en este día. Me van a faltar horas para agradecer a todos por sus buenos deseos", escribió.

Además contó que está en la mejor etapa de su vida y relató:

"Soy muy feliz. Fue un año lleno de retos, crecimiento, miedos, festejos, risas, pero sobre todo de fortaleza interna. Me siento contenta, me siento fuerte, sigo descubriendo quien soy y que quiero todos los días, estoy tratando de llevar este viaje lo más feliz que puedo! No tengo más que agradecimiento ante el universo, a la vida en sí", escribió Paulina Peña.

Por otro lado dijo que se encontraba muy emocionada por haber cumplido un año más de vida rodeada de su familia.

"Teniendo tantas personas preciosas en el cielo que se que me festejan desde allá y tendiendo aquí una familia de sangre y una escogida que completa cada parte de mi alma. Estoy abierta a todo y estoy emocionada por ver que me regala la vida , hoy en día se que nada es coincidental y todo tiene su razón de ser , me hace feliz saber que me queda una vida para aprender . Gracias gracias siempre por tanto amor ??????", finalizó.

Las felicitaciones a Paulina Peña

Uno de los primeros en felicitarla fue su novio, Fernando Tena quien no dejó pasar una fecha tan especial para expresarle su amor.

"Feliz cumpleaños, Toy!

24 años del corazón más grande y la sonrisa más contagiosa. Te amo", publicó.

Alejandro Peña le expresó sus nuevos deseos en un emotivo mensaje

"Hermanita ! Feliz cumpleaños, que seas muy feliz hoy y el resto de tu vida, me has acompañado como una segunda madre, me has escuchado y confortado en los malos momentos y dirigido en aquellos de duda. como me has apoyado te apoyare, como me has cuidado te cuidaré porque eres lo mejor. Mi hermana mayor. En la vida hay personas que son realmente afortunadas y yo soy una de ellas. Tenerte como parte de vida es como ganarse la lotería todos los días. Deseo que en este día seas inmensamente feliz.

Feliz cumpleaños! Te amo", dijo.

El regalo de Peña Nieto a Paulina

Paulina Peña Pretelini, hija de Enrique Peña Nieto, compartió en Instagram los regalos que le hizo su padre el día de su cumpleaños.

Enrique Peña Nieto le dejó un pastel con velas, un globo y una tarjeta por su cumpleaños número 24.

"Anoche llegué a mi casa y mi papá me dejó un globo, mi pastel con sus 24 velitas. Y me dejó una tarjeta de un perro", escribió la joven.

