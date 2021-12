Guía de regalos de belleza para esta Navidad

¿Quién no ama recibir regalos? En esta fecha nos encanta consentir a nuestros seres queridos obsequiándoles aquello que tanto anhelan o desean. Lo mismo sucede cuando a nosotros nos sorprenden con un presente, ¡amamos esa sensación de sentirnos queridos!

Aunque existen regalos muy genéricos, como la bufanda, la típica taza para tomar café—que nunca está de más y siempre es bien recibida—, o la cajita de chocolates; existen otros obsequios más personales, que se agradecen el doble, pues quien los elige hace bien su tarea de investigar en los gustos y estilo de la persona a quien se los va a dar.

Además de la ropa, dentro de esta misma categoría están los cosméticos y productos de belleza, que tienen que estar bien pensando antes de regalarse, considerando la personalidad de quien se lo vamos a entregar.

Si este año te quieres lucir, esta guía te podrá ayudar a elegir el mejor regalo de belleza.

Foto Unsplash





Plancha para el pelo

Ya muchos están dejando el home office y han comenzado a regresar a la oficina. Así que una buena alternativa es regalar una plancha de pelo, que estoy seguro se va a usar al menos de lunes a viernes.

A diferencia de los primeros modelos que salieron a la venta, las nuevas son mucho más sofisticadas y menos agresivas gracias a los materiales con las que están fabricadas, como sus placas de cerámica o titanio, que protegen al pelo. Además de alaciar, con una plancha se pueden conseguir distintos estilos de peinado, como ondulado o un rizado más marcado.





Set de labiales

En esta época muchas firmas lanzan sus propios cofres y cajas de regalos de temporada, con productos ya seleccionados, muchos de los cuales son bestsellers, de los más cotizados o ediciones limitadas. Una alternativa disponible es la que pone a la venta la firma Clinique. Se trata de una caja con un set de labiales Pop Treats con un Lip Colour + Primer, que alisa y humecta los labios. Además, gracias a su fórmula de larga durabilidad el color se mantiene por más tiempo sobre los labios.









Lápiz para ceja

Un cosmético que no debe faltar en cualquier neceser es un buen lápiz para cejas, con el que se pueden rellenar esos huecos donde ya no nacen vellitos. Sin importar la curvatura o lo grueso de la ceja, un lápiz siempre sacará de apuro para darle forma y realce a esa zona de los ojos. Una alternativa para cumplir con el cometido del regalo perfecto es es el lápiz Precisely, My brow Pencil de Benefit, que es a prueba de agua hasta por 12 horas. Su punta ultrafina y sutil ayuda a recrear unas cejas en efecto pelo a pelo. Además, sus cerdas ayudan a difuminar el color para unificar el tono.









Cremas humectantes

Un regalo que no puede fallar es la crema humectante. En la época de invierno mucha gente sufre de piel reseca, por las bajas temperaturas, así que una solución que vienen bien para mantener humectada la piel es a través de una buena crema, como las tradicionales de L´Ocitanne a base de karité.

Para esta época, la firma de la Provenza francesa lanza sus cofres navideños y entre sus novedades está su Dúo Karité, que son dos cremas hechas a base de ingredientes naturales, entre ellas, la leche de avena y extracto de miel, que gracias a sus propiedades le dará humectación a esa piel reseca, dejándole una suave sensación y un agradable aroma.





Cortesía de la marca













Piñata de cosméticos

Si te has animado a regalar algún cosmético, pero siguen sin saber cuál será el ideal, aquí tienes la solución. Regala la piñata navideña de Nuestro Secreto con varios productos en su interior. Así como lo lees, Nuestro Secreto ha lanzado para esta temporada una piñata de cosméticos con nueve productos, uno por cada posada navideña. ¡A poco no está increíble!

Dentro de los obsequios se encuentran: máscara de labios, pigmentos, lipstick, serum y blush, entre otras sorpresas. Lo mejor es son tamaño real, no mini, y está de descuento.