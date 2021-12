Guía de regalos de moda para él y ella

Además de las reuniones con amigos y familiares, esta época también está marcada por los obsequios. Ya sea para Navidad, Año Nuevo o por el Día de los Reyes Magos, en esta temporada se acostumbra a dar regalos a nuestros seres querido como muestra de cariño y afecto.

Foto Pexels

Si bien, ahora se ha acostumbrado a regalar experiencias —como invitaciones a cenar, boletos para el teatro o un día de spa—, los regalos físicos siguen siendo los favoritos y de los que más se agradecen, como lo son prendas de vestir o accesorios que siempre ayudan a darle un giro al guardarropa con más opciones para combinar.

Si aún tienes pendiente en tu lista algunos regalos por adquirir, esta guía de tendencias de moda y estilo será tu aliado a la hora de elegir qué comprar.

Para ellas

No hay invierno sin frío, al menos de este lado del mundo, así que una opción para obsequiar es una chamarra, pero no se trata de cualquiera, sino de una acolchada. Se trata de la versión capitonada de gran volumen, que luego de algunos años regresan a la escena de la moda como un must de la temporada.

Cortesía de Zara

Siguiendo con el tema de piezas para hacerle el frente al frío, otra opción puede ser un jersey de punto, uno de los tejidos más representativos de la estación. Además de elegantes, las piezas confeccionadas con esta textura suelen ser muy versátiles a la hora de combinar: lo mismo pueden vestirse con jeans que con alguna prenda más formal, con la garantía de lucir siempre bien vestida y con clase.





Cortesía de Mango





Una prenda que no puede fallar para regalar es un pantalón de mezclilla. Si quieres lucirte y que la persona a quien se los obsequias te recuerde por siempre, esta es la opción. Gracias a su calidad y durabilidad, los jeans son un básico obligatorio en cualquier fondo de armario que nos ayudan a salir del paso ante cualquier imprevisto. Además, no importa cuántos modelos se tengan, siempre se usan y se agradece tener opciones a elegir.





Cortesía de Levis





Para las mujeres, un bolso entre más grande mejor. Así que una alternativa para quienes aman estos accesorios son los modelos de grandes dimensiones que permiten guardar hasta una computadora portátil, como el modelo Veracruz, icónico de Purificación García.









Las joyas siempre serán un gran regalo, así que, si tu presupuesto te lo permite, lúcete con tu ser querido y obséquiale un accesorio que perdure a través del tiempo, como una gargantilla, pulsera o un par de aretes, con los que irás a la segura, pues no requieres de medidas especiales, como lo sería un anillo.









Regalos para ellos

Un hombre elegante se distingue por su clase y buen gusto al vestir, que logra a través de piezas clásicas y atemporales como un jersey, que nunca pasará de moda y que puede usarse desde la oficina, para acudir alguna reunión de trabajo o hasta para ocasiones familiares y con amigos.





Cortesía de H&M





De acuerdo con expertos en clima, se pronostican bajas temperaturas a lo largo de esta temporada invernal, por lo que un buen regalo, que estoy seguro van a usar y te lo agradecerán, son un par de guantes. Se trata de un accesorio que difícilmente la gente invierte en ellos, pero como regalo viene bien para mantener el calor de las manos.





Cortesía de Massimo Dutti









No podemos hablar del invierno sin su calzado más representativo: las botas. De todas las tendencias vigentes que existen para esta temporada, las que ocupan el sitio preferencial son las clásicas Chelsea boots, que se las debemos a la reina Victoria de Inglaterra, cuando solicitó un calzado que le permitiera cabalgar su caballo sin que se le atorarán en la silla de montar. Más que bota, se trata de un botín liso, sin aditamentos, accesorios o elementos decorativos.





Botas Aldo, cortesía de El Palacio de Hierro









Si a quien le vas a regalar le gusta el deporte o tiene intenciones de hacer ejercicio para el próximo año, puedes motivarlo obsequiándole unas lycras o mallas. Los amantes del fitness siempre agradecen esta clase de regalos que les permita entrenar con un modelo de pants que se ajuste a su cuerpo, que sea moderno y les permita moverse sin contratiempo.





Cortesía de Nike





Aun cuando podemos ver la hora en nuestros dispositivos móviles, los relojes siguen perdurando gracias a que es un accesorio que aporta status y refleja la personalidad de quien lo porta. Así que, si no te decidías entre comprarlo o no, la respuesta es sí, llévate y lúcete regalando un guardatiempo de estilo atemporal y clásico, que sin importar el paso de los años siempre estará vigente.





Cortesía de Daniel Wellington