Hermano de Yuya, Fichis reaparece con emotivo mensaje tras muerte de sus gemelos

Hace unos días se dio la noticia que los sobrinos de Yuya habían muerto después de que Pao Poulain, la cuñada de Yuya, tuvo que ser intervenida con una cesárea de emergencia cuando apenas tenía siete meses de embarazo, ahora Fichis, hermano de la youtuber rompió el silenció para detallar el fuerte dolor que está sufriendo.

MEGHAN MARKLE ADMITIÓ QUE MINTIÓ ANTE LA JUSTICIA BRITÁNICA Y OFRECE DISCULPAS

Cabe señalar que la noticia impactó al mundo de youtubers e influencers, pues Pao Poulain perdería a sus gemelitos que tanto esperaba conocer.

El hermano de Yuya, Fichis utilizó su cuenta de Instagram en donde Fichis reapareció para compartir su experiencia y gran dolor por el fallecimiento de sus bebés y el duelo de su pareja Pao Poulain.

El hermano de Yuya agradeció las muestras de cariño y el gran trabajo de las enfermeras y médicos que atendieron a Pao.

"Hola, amigos, gracias a todos por sus mensajes que me han mandado, los he leído, me llenan el corazoncito. También quiero agradecer al Hospital de la Mujer a todos los médicos, las enfermeras, a la gente que se portó bien bonito con nosotros, gracias, se hizo todo lo que se pudo por nuestros babies. La neta hay muchos ángeles aquí y estoy muy agradecido con ellos porque sin ellos no sé qué hubiéramos hecho", indicó el influencer.

Entre lágrimas, Fichis anunció que después de tantos momentos complicados su pareja saldrá pronto del hospital.

Aseguró que tratarán de seguir adelante a pesar de que se vengan "momentos perros".

¿QUÉ SIGNIFICA MEGXIT? LA PALABRA QUE DESATÓ LA IRA DEL PRÍNCIPE HARRY

"Ya mañana dan de alta a Pao. Nos toca mucho tiempo para sanar, nos tocan momentos bien perros, pero vamos a darle con todo. Gracias por estar en todo este camino. Los quiero mucho", concluyó Fichis.

(Azucena Uribe)