Jorge Arias, el mexicano que impone récord Guinness con colección de "Cars"

Compré los carros básicos, los que vienen en el empaque y ya me daba por satisfecho, hasta que un día voy a aun centro comercial en Toluca y me muestran unos carros que yo no había visto, eran unas variantes exclusivas. De ahí en adelante seguí comprando las famosas variantes y ahorita ya debo de andar en unos mil 500 autos.