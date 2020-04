Juan de Dios Pantoja se despide de YouTube y habla de su divorcio

El cantante e influencer Juan de Dios Pantoja decidió despedirse de todos sus seguidores de redes sociales con un video en donde habla de la ruptura con Kimberly Loaiza, el cierre de su canal de youtube y la participación de algunos integrantes de Badabum en la filtración de sus videos sexuales.

De acuerdo a Infobae, Juan de Dios Pantoja publicó el que sería su último video en Youtube donde habló de toda la polémica que lo rodea.

Al parecer Kimberly Loaiza le pidió que se dieran un tiempo pero él cree que las cosas nunca volverán a ser como antes y por ello aprovechó para ofrecerle una disculpa pública.

"Kimberly ya no tiene fuerza para nuestra relación, después del problema yo la notaba diferente, demasiado seria, dormíamos juntos y era como si yo no existiera, se tapaba de pies a cabeza y no me hablaba, intentaba hacerla reír y no podía como antes ... está muy lastimada, me da tristeza saber que las cosas difícilmente van a ser como antes".

Kimberly me pidió que me fuera, Kimberly me terminó... yo sé que está cansada de mí, no creo que sea un tiempo, yo la conozco, nunca me había dicho algo así. Siento que algo murió en su corazón. Me duele pensar que no sólo sea un tiempo, que decida quedarse sin mí. Me duele que esta historia termine así"

Pantoja le pidió que lo perdonara, pues si bien no puede borrar su pasado sí puede trabajar para convertirse en una mejor persona y luchar por ella y por su hija.

Juan de Dios Pantoja Insistió en que la gente de Badabun tenía guardados los videos y acusó, de nueva cuenta, a Lizbeth Rodríguez por mentir para acabar con su familia.

Pantoja reconoció estar muy triste por la polémica y las repercusiones en su vida familiar.

"Jamás mandé eso, a mí me los sacaron de mi celular, los de Badabun no son personas buenas, no son personas con buenas intenciones".

El fin de su canal

Acto seguido, Pantoja anunció que cerrará su canal de YouTube, en el que tiene más de 19 millones de suscriptores.

"Bueno familia, quiero que sepan que voy a cerrar mi canal, la verdad no me siento con ánimos de seguir, la motivación siempre ha sido importante para hacer videos para ustedes y ahorita no tengo nada de mnotivación, así que a partir de este lunes seguramente no van a poder ver mi canal ni niguno de mis videos por si los quieren descargar".

Juan de Dios pidió a sus seguidores que no se preocupen por él, pues tiene otros negocios que le permiten vivir sin YouTube.

Explicó que seguirá haciendo música y buscará ayuda psicológica para enfrentar el golpe emocional y convertirse en una mejor persona.

Aprovechó para señalar que no está cerrándolo por Lizbeth Rodríguez, ya que si bien le dijo que si lograba demostrarle lo de su supuesto romance con Achutegui él le daría su camioneta y cerraría su canal, la ex Chica Badabun nunca lo ha comprobado.

Hacia el final del video, Pantoja comentó que sólo teme al día en que deba contarle a su hija lo ocurrido. "Espero que Dios me dé las palabras correctas para ella".

El youtuber se despidió con un adiós y un "gracias por todo".

(Azucena Uribe)