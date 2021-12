La Generación Alfa ¡viene con todo!

Actualmente convivimos en el mundo varias generaciones: los baby boomers, nacidos entre los años 40 y los 60; la Generación X, nacida entre los 60 y los 80; los millennials, nacidos entre 1981 y 1996; la Generación Z, nacidos entre 1997 y 2009 y la Generación Alfa, los niños y bebés nacidos entre 2010 y 2025. Los alfa son, entonces, los hijos de los millennials.

Mark McCrindle, un futurólogo, demógrafo e investigador social australiano, quien también es conferencista de TEDx, es el creador de su nombre. Viene de que después de la Z viene la A, pero, de acuerdo con McCrindle, no parecía correcto "regresar" el alfabeto, por eso se utilizó el griego, además de que son la primera generación nacida completamente en el siglo XXI. A la Generación Alfa seguirá la Beta y así sucesivamente. Los alfa serán los padres de los gamma.

De acuerdo con el libro "Understanding Generation Alpha" de McCrindle, publicado en 2020, 2.8 millones de alfas nacen cada semana en el mundo, y son los chicos que han crecido con tabletas y smartphones en las manos.

Serán la generación más numerosa en la historia del mundo, cuando todos hayan nacido, es decir en 2025, llegarán a los 2 mil millones y en ese mismo año, los mayores de ellos estarán entrando a la adultez.

LOS MÁS EDUCADOS

Gracias a los avances tecnológicos y a la inmediatez de la información, los alfa serán la generación mejor educada del mundo. Su conocimiento sobre el mundo será mucho más amplio y profundo que el de todos sus predecesores. Este hecho significará profundos cambios en las instituciones educativas.

Los modelos educativos actuales serán totalmente obsoletos y se buscarán nuevas formas de enseñar y de aprender.

MANEJAN MUCHA TECNOLOGÍA

Sus papás ya nacieron en la era digital, pero los alfa serán los primeros en integrar totalmente la tecnología a su vida cotidiana. De hecho, están tan interrelacionados que se calcula que a los 8 años ya superarán a sus padres en conocimiento sobre el tema. Ellos no sabrán de un mundo en el que no existía el internet de las cosas, la tecnología inteligente y la realidad virtual.

Para las generaciones anteriores era imposible imaginar un mundo con Siri, Alexa y el asistente de Google, para los alfa, la inteligencia artificial es parte de su vida cotidiana.

REDES SOCIALES

Las redes serán su principal forma de interacción con sus amigos y compañeros y estarán conectados todo el tiempo. Con esto, la principal preocupación para sus padres será el bullying online y su privacidad. La aceptación social dependerá de sus likes, por eso será importante reforzar las relaciones interpersonales.

EL LADO NO TAN BUENO

No les gusta compartir y no respetan las reglas: eso de colorear sin salirse de la raya y respetar turnos no es lo suyo. Aunque seas religioso y trates de inculcarles tu religión, lo más probable es que eventualmente dejen de acudir a los servicios y no sean religiosos en absoluto.

Además, serán muy individualistas y muy cambiantes.

SU INFANCIA SERÁ MUY DIFERENTE A LA TUYA

Mientras que los boomers y los millennials jugaban en la calle o en el jardín y pasaban mucho tiempo sin hacer prácticamente nada, los alfas vivirán en un mundo de constante estimulación cognitiva, así que necesitarán más estructura en cuanto a en qué invertir su tiempo.

A esto habrá que añadir la presión para obtener buenos resultados escolares y la firme intención de sus papás en que se enrolen en actividades extracurriculares después de la escuela para que adquieran más habilidades que les permitan sobresalir. Mientras que para algunos este sistema les resultará ideal, para otros será disparador de estrés y angustia.

SU DIETA Y SU VESTIMENTA

Necesitarán de tanta energía que consumirán muchos carbohidratos como pasta, cereales y grasas saturadas, a pesar de que constantemente se estará repitiendo que hay que comer sanamente. Aunque la mayoría de ellos no seguirá una dieta muy sana, esta generación tendrá un promedio de vida mucho más largo que el de sus predecesores.

En cuanto a su vestimenta, se enfocarán en un sentido muy individual de la moda y en el confort y no harán mucho caso de las normas sociales, McCrindle ha predicho que serán la generación más exhibicionista de entre todas las anteriores.

Si eres padre o madre de un pequeño alfa, entenderlos te ayudará a tomar mejores decisiones sobre su crianza. Ahora que has podido echar un ojo al futuro, te podrás preparar para criar mejor a tus hijos.