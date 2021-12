¡La navidad llego! Lugares para disfrutar de nevadas artificiales en CDXM

La mejor época del año por fin llego y no hay motivo para no disfrutarla al máximo después de que el año pasado la pandemia de covid-19 nos haya obligado a pasar las fiestas decembrinas en casa. Aquí te platicamos de algunos lugares en la Ciudad de México para vivir toda una fantasía navideña al estilo Polo Norte con nevadas artificiales.

¿Sabi´as que la u´ltima vez que nevo´ en la capital mexicana fue en 1967 y que es muy poco probable que vuelva a ocurrir pronto? Pero la magia de la navidad hace posible lo imposible, las calles de la Ciudad de México se pintan de blanco con nevadas artificiales para disfrutar las fiestas decembrinas.

DÓNDE VER NEVADAS ARTIFICIALES EN LA CDMX

Christmas in the Park

Del 25 de noviembre al 16 de enero, Six Flags Me´xico se cubrira´ por completo con la magia de la Navidad, pues volvera´ a organizar los eventos y experiencias de Christmas in the Park. Durante estas tres semanas, todo el parque estara´ decorado con luces naviden~as y flores de nochebuena; podra´s conocer a Santa Claus en persona, probar el delicioso Funnel Cake y presenciar especta´culos musicales. Sin embargo, lo ma´s esperado son sus nevadas artificiales, que cubrira´n de blanco ciertos puntos del parque con horarios programados.

Este impresionante parque de diversiones se encuentra al sur de la ciudad en Carretera. Picacho-Ajusco Km 1.5, Jardines del Ajusco, Tlalpan. Por protocolo de seguridad ante la pandemia es necesario reservar tu visita, consulta las fechas y horarios disponibles de Six Flags aquí.

Antara Fashion Hall

Los centros comerciales son de los lugares favoritos de la gente para disfrutar la época navideña por su decoración y poque en varios de estos lugares puedes conocer al mismisomo Santa Claus y a los Reyes Magos, pero en Antara Fashion Hall la experiencia tiene un toque especial pues en este rincón de Polanco cae nieve como si estuvieras en el Polo Norte.

Desde 25 de noviembre hasta el 30 de diciembre, podrás disfrutar las nevadas artificiales que ocurrira´n alrededor de su enorme y dorado a´rbol de Navidad, alrededor del cual habra´ carritos con regalos para los visitantes. Estos shows con nieve esta´n programados de lunes a mie´rcoles a las 19:00 y de jueves a domingo a las 18:30, 19:00 y 19:30.

Antara Fashion Hall se ubica en Av. Ejército Nacional Mexicano 843, Granada, Miguel Hidalgo

Artz Pedregal

Otra gran alternativa para ver nevadas artificiales en la Ciudad de México, sobre todo si te mueves por el sur de la capital. A partir del 25 de noviembre, Artz Pedregal contara´ con mu´ltiples experiencias naviden~as para toda la familia, como talleres para hacer tu carta, sesiones de foto con Santa Claus y hasta un carrito para comer esquites. En cuanto a las nevadas, las podra´s disfrutar todos los di´as a las 17:30, 18:30, 19:30 y 20:00.

Este centro comercial se ubica en Periférico Sur 3720, Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón.

Kidzania

Anteriormente llamada la "Ciudad de los niños", Kidzania es un parque temático para que los pequeños puedan vivir la experiencia de ser unos adultos pero con todo un plus de diversión. Durante la temporada navideña este parque tiene preparado el evento Snow Town, un festival en el que esta ciudad para los pequen~os se cubrira´ con blanca nieve, como en un cuento. Tambie´n habra´ obras teatrales, desfiles, experiencias para escribirle la carta a Santa y hasta una pista de patinaje que estara´ disponible hasta el 7 de enero.

Este parque de diversiones para niños se ubica en San Fernando Avenue 649, Manantial Peña Pobre. Conoce todos los detalles de este evento de temporada a través de su sitio web, clic aquí.

Bosque del Ciclo Verde

Finalmente queremos recomendarte este parque ubicado en los li´mites de Puebla y Veracruz, lo cual ya te da una idea de lo bonito, verde y muy naviden~o que es el paisaje que te espera. Salir de la CDMX para visitarlo valdra´ la pena porque adema´s de poder cortar tu a´rbol de navidad, en su Parque Noe¨l habra´ nevadas artificiales en medio de una villa naviden~a establecida en el corazo´n del bosque. Tambie´n podra´s visitar el taller de Santa Claus, comer delicias de la temporada y presenciar el show musical Wiyo El Árbol Ma´gico.

El bosque Ciclo Verde se ubica en la Autipista Perote-Xalapa km 29, San Juan, 91300 Las Vigas de Ramírez, Veracruz.

(Aline Núñez)