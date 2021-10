La reina Isabel II rechazó el premio a "Anciana del año", por esta razón

La reina Isabel decidió no recibir este reconocimiento porque asegura que: "eres tan viejo como te sientes" (FOTO TOMADA DE IG @theroyalfamily)

A sus 95 años, la reina Isabel ii rechazó el premio "Oldie of the year" (Anciana del año) la monarca británica pidió que busquen a alguien más porque ella todavía no se siente tan vieja.

La reina Isabel II declinó a recibir este reconocimiento porque asegura que: "eres tan viejo como te sientes".

Su majestad cree que eres es tan viejo como te sientes, por lo que la reina no cree que cumpla con los criterios relevantes para poder aceptar, y espera que se encuentre a un destinatario más merecedor, aseguró Tom Laing-Baker, secretario privado adjunto de la reina Isabel.

Su alteza rechazó el reconocimiento "cortésmente, pero con firmeza" y le envió a la revista Oldie un mensaje con sus "mejores deseos".

El presidente de los premios, Gyles Brandreth, envió un mensaje al secretario privado de la reina Isabel, Edward Young, para preguntar si la monarca británica aceptaría el título de "Anciana del año".

Gyles Brandreth describió la carta como "encantadora", diciendo que "quizás en el futuro podríamos volver a consultárselo".

El premio al "Anciano del año", lleva 29 años celebrando los logros de las personas de la tercera edad y ha sido otorgado a enfermeras de atención comunitaria, atletas veteranos y figuras reconocidas.

Maureen Lipman fue uno de los miembros del jurado que sugirió a la reina Isabel II como candidata al galardón: "por su liderazgo durante la pandemia de la covid-19" y como anticipación al aniversario 70 en el trono, dijo Gyles Brandreth.

Cuando cumplió 90 años, el fallecido duque de Edimburgo aceptó el reconocimiento de la revista Oldie, el esposo de la reina Isabel tomó con buen humor que lo consideraran "el anciano del año".

En 2022, la reina Isabel cumplirá 70 años en el trono, esto la convertirá en la monarca con el reinado más largo.

(Ann Ventura)