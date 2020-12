La respuesta de Barack Obama sobre los Expedientes Secretos de OVNIS

Esta fue la respuesta del ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien estuvo en entrevista con Stephen Colbert, quien lo cuestionó sobre la existencia de los llamados Expedientes Secretos sobre OVNIS.

"La verdad está afuera": como si se tratase de un capítulo de la serie "Expedientes Secretos X", Obama sabe más de lo que pensamos sobre el tema de los extraterrestres.

Pero es poco, o muy poco, lo que puede decir el ex presidente de Estados Unidos.

Barack Obama fue entrevistado por Stephen Colbert, y el presentador de CBS le preguntó de todo... incluyendo la presencia extraterrestre en la Tierra.

LA CONVERSACIÓN ENTRE COLBERT Y OBAMA

Stephen Colbert le preguntó a Obama si alguna vez pidió información a sus agencias de inteligencia y ellas se negaron.

El ex presidente apuntó que cada vez que lo pidió, recibió respuestas, aunque quizás unas tardaron más que otras. Allí disparó Colbert:

-¿OVNIS? ¿Preguntó sobre OVNIS?

-Seguro, pregunté sobre ellos.

-¿Y?

-No puedo decirte. Lo siento.

-Ok. Lo voy a tomar como un "sí". Porque si me dice que no existen, es que no existen. ¿No?

-Siéntete libre de pensarlo (ríe Obama).

En fin, en el aire quedó la certeza de que Barack Obama preguntó acerca de la existencia de los extraterrestres y que recibió una respuesta positiva.

¿QUÉ HAY DE LAS TEORÍAS CONSPIRATIVAS Y ROSWELL?

Evidentemente, hay aspectos de la seguridad nacional que no pueden ser develados. En Estados Unidos, la responsabilidad como ex presidente es casi la misma que la de un presidente en ejercicio.

Obama es fanático de la ciencia ficción desde su juventud, un lector de historietas y de series como "Expedientes Secretos X".

Al llegar al poder, aclaró muchas de sus inquietudes.

En la entrevista, Barack Obama también lanzó algo sobre las teorías conspirativas.

Solía pensar que la de Roswell era la mayor conspiración, sobre el Gobierno encubriendo una nave alienígena. Es un poco iluso ahora pensar en eso, apuntó Obama, como dando a entender que sucedieron cosas más convincentes.

Colbert cerró el episodio diciendo: "Ahora la conspiración más grande es la de pensar que la gente en Detroit puede elegir". Alude el presentador a todo el caos generado por Donald Trump durante las elecciones que perdió con Joe Biden.

"La verdad está afuera", al parecer...

A partir del minuto 9:26 puedes ver la parte en la que Obama y Colbert hablan sobre los Expedientes Secretos sobre OVNIS.

(Imelda Téllez)