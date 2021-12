Las claves de estilo de Jennifer Lopez

En el año 2000, Jennifer López fue una más de las invitadas a la entrega de los Grammy, premios que reconocen a lo mejor de la industria musical. Para la ocasión, decidió lucir el que ahora conocemos como el jungle dress, un diseño firmado por la casa Versace. Se trata de un vestido de manga larga, con un escote pronunciadísimo que bajaba hasta el ombligo, de tela traslúcida en tonos verdes con estampado de hojas tropicales.

Aunque se trataba de un modelo que ya habían usado anteriormente dos famosas más —Geri Halliwell y Donatella Versace—, Jennifer consiguió lo que sus antecesoras no lograron, convertir la pieza en un ícono que revolucionó a la industria del entretenimiento y la moda, y que dio pie a que naciera la aplicación de Google Imágenes –pues todo el mundo estaba ´googleando´ el vestido-- y posicionó al modelito de tal forma, que logró pasar a la posteridad. Del resto de los invitados, nadie habló.

Ella, en cambio, acaparó la atención de tal manera que se convirtió en automático en un referente de moda. Desde entonces, no hay alfombra roja, programa o evento en el que pase desapercibida; el público y los críticos la esperan ansiosamente para conocer con qué novedades sorprenderá la diva del Bronx, pues en cada aparición pública da lecciones de estilo que bien vale la pena seguir y replicar, especialmente por las mujeres latinas como ella, de piel bronceada, estatura media y silueta curvilínea.

EN EQUILIBRIO

Además de ser bendecida por una genética envidiable, JLo es asidua al ejercicio, de ahí que posea un cuerpo escultural que bien puede mostrar sin problemas. Sin embargo, aplica siempre la regla de mostrar piel de manera equilibrada. Es decir, si piensa lucir un tremendo escote, se cubre las piernas y viceversa.

Así es como Jennifer ha logrado no traspasar la delgada línea entre la sutileza de la sensualidad y la vulgaridad al mostrar de más.

El Consejo de Diseñadores de Moda de América, Inc., conocido como CFDA, le otorgó la distinción de Fashion Icon en 2019, para recibir el cual portó un diseño de dos piezas de Ralph Lauren, compuesto por un crop top de cuello alto y manga larga a juego con una maxifalda de cola, en color naranja, que solo dejaba al descubierto sus bien marcados abs. Este vestido inspiró millones de 'versiones' similares.

SIN MIEDO AL BLANCO

Aunque es amante de los tonos nude, las transparencias y el brillo, JLo también se arriesga al lucir el delicado blanco a la hora de vestir, con el que ha podido presumir sus bien ejercitados brazos. Este fue un diseño de cuello halter, ceñido al cuerpo, con el que quedaron al descubierto sus bíceps y tríceps, demostrando que para ser sexy no es necesario mostrar el pecho o las piernas, sino que puede conseguirse mostrando sólo lo justo.

MIX AND MATCH

JLo no sigue las tendencias, las impone, por ello no es extraño verla atreverse a jugar y arriesgarse, siempre con éxito, a la hora de vestir. Mezclar texturas y estilos de moda es un referente de su imagen que ha llevado con éxito, arriba y debajo de los escenarios. Para prueba, una blusa semitransparente con escarolas en color palo de rosa de inspiración victoriana, que llevó a juego con unos pantalones de estilo harem a la cintura en color dorado, y que combinó con unas sandalias de plataforma en acabado metálico.

El éxito de su total look Gucci es, sin duda, la naturalidad con la que lo lleva, segura de sí misma y de lo que lleva puesto.

REINVENTAR LOS CLÁSICOS

Pensar en una falda de bailarina es traer a la mente a Carrie Bradshaw en Sex and the City, sin embargo, Jennifer le dio un nuevo giro a esta icónica pieza. Lo que hizo fue darle su propia identidad y reinventarla con su estilo. ¿Cómo? En lugar de elegir una falda corta, apostó por una más larga y con más vuelo que la usada por Sarah Jessica Parker en la serie, que combinó un jersey de angora, lo que le dio un toque más chic. La parte irreverente del look se la dio al lucir unas sandalias de tiras a juego con unas calcetas estampadas, que inmediatamente se convirtieron en tendencia.

FORMAL Y A LA MODA

Aunque estamos acostumbrados a verla mostrando piel, Jennifer sabe cuándo y dónde es momento de cubrirse. En las fiestas decembrinas de 2017, decidió dejarse envolver y apostar por un look formal que es fácil de replicar.

Para la ocasión, eligió un básico jersey de cuello vuelto ceñido al cuerpo, que combinó con unos pantalones a cuadros de cintura alta con pretina, que acompañó de unos botines. El resultado: un look formal y chic, que hoy, cuatro años después, sigue vigente y en tendencia.

¿ELEGANTE EN MARRÓN?

Rosa, negro, rojo, oro y plata son los colores que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en vestidos para alguna alfombra roja. Pero JLo decidió apostar por un tono impensable: el marrón. Hasta el momento lo ha hecho en dos ocasiones, casi seguidas.

La primera fue en la pasada edición de la Gala del MET, donde lució un diseño de Ralph Lauren de inspiración country con algunas reminiscencias de estilo navajo en color café, confeccionado en falsa piel.

La segunda fue durante la premiere de la cinta "The Last Duel" a la que acompañó a su actual pareja, el actor Ben Affleck. Para la ocasión, la Diva del Bronx lució una gala de dos piezas color chocolate salpicada de glitter, firmada por Hervé Léger, convirtiendo a este tono en el favorito de la temporada.

Una vez más, Jennifer apostó por esconder su escote y sus bien torneadas piernas y dejar al descubierto su envidiable abdomen bien marcado, que presume a sus 52 años.

El maquillaje siguió la misma línea que su vestido; brillos y tonos terracota para las sombras, rubor y labial. La joyería discreta en oro y un clutch marrón con acabados metálicos de Tom Ford, dieron el toque final a su acertado look, que ya es tendencia y ha marcado la pauta sobre lo que se viene para finales de año.

LA ELEGANCIA DEL BEIGE

El beige es un tono neutro que se ha usado como un buen lienzo para combinar con otros colores. Pero JLo le ha dado un nuevo status a este color y lo ha convertido en protagonista, así como lo ha hecho con el café.

Jennifer ha apostado por lucirlo de pies a cabeza a través de un sencillo traje sastre de saco y pantalón, que llevó a juego con un crop top de punto del mismo tono, consiguiendo así un look monocromático effortless, fácil de replicar para quien quiera lucir arreglada pero casual.