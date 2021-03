Las declaraciones más fuertes y polémicas de Meghan y Harry a Oprah

La entrevista de Meghan Markle y el Príncipe Harry con Oprah Winfrey por fin llegó y, con ella, varias fuertes y polémicas declaraciones sobre cómo fue el tiempo de los ex Duques de Sussex en la realeza. Esto fue todo lo que Meghan y Harry le dijeron a Oprah, y que ha tomado por sorpresa a más de uno.

La primera toma (y la más emocionante de la entrevista) fue el momento en el que, ¡por fin pudimos ver a Meghan embarazada! Y claro, para empezar, Oprah y Markle declararon que la actriz no sabía qué preguntas le iban a hacer y que no iba a recibir ningún pago por la conversación.

Más tarde, cuando el Príncipe Harry se unió a la entrevista, Meghan Markle y Harry confirmaron que esperan una niña que nacerá en verano de 2021. Por cierto, los dos también revelaron que ya no planean tener más hijos.

MEGHAN MARKLE Y EL PRÍNCIPE HARRY NO SE CASARON EL DÍA QUE PENSÁBAMOS

Meghan dijo que su boda fue como una experiencia surreal y que ellos sabían que ese día no estaba planeado para ellos, estaba planeado para el mundo. Una de las mayores revelaciones también fue saber que Meghan Markle y Harry realmente no se casaron el día que su "boda" fue transmitida al mundo. En realidad, ellos se casaron tres días antes en una ceremonia privada entre ella, Harry y el obispo que los casó. Durante esa pequeña ceremonia, dijeron sus votos matrimoniales y ese fue realmente el momento más importante para la pareja.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN DE MEGHAN Y LA REINA ISABEL II, REALMENTE?

En general, Meghan Markle fue muy clara al decir que, cuando empezó a salir con Harry, no conocía mucho sobre la realeza, así que fue un poco ingenua al adentrarse en su mundo.

Meghan contó que jamás había buscado a Harry en Internet ni nada por el estilo, simplemente estaba conociendo a alguien con quien estaba saliendo y que todo lo que necesitaba saber de su pareja lo aprendió de él mismo.

Pero, la realidad fue muy diferente a la percepción que Markle tenía sobre la realeza y todo su protocolo. La ex Duquesa dijo que, en retrospectiva, ella no pensó mucho en cómo iba a ser el día a día en la realeza y su imagen de lo que era ser una royal estaba muy lejos de la realidad.

Meghan Markle también reveló en su entrevista con Oprah que conocer a la Reina fue algo sin mucha presión, ya que en realidad no sabía que tenía que seguir el protocolo para saludarla. En realidad, Meghan conoció a la Reina cuando estaba comiendo con algunos miembros de la familia real, como Fergie. La Reina acababa de salir de un servicio de la iglesia y decidió visitar a su familia. En ese momento, Harry le preguntó a Markle si sabía cómo hacer una reverencia. ¿La respuesta de Meghan Markle? ¡No! Así que tuvo que aprender ahí mismo.

Ante todo, Meghan fue muy clara al decir que la Reina había sido maravillosa con ella y que le encantaba pasar tiempo con ella. Como parte de sus primeras apariciones juntas, las dos desayunaron, la Reina le regaló unos aretes de perlas y un collar e incluso compartió su cobija con ella para que no tuviera frío en las piernas, mientras viajaban.

LA RELACIÓN DE MEGHAN MARKLE Y KATE MIDDLETON

Este fue uno de los temas más explotados por la prensa y una de las fuentes de mucha tensión para toda la familia. En la entrevista de Meghan Markle y Oprah Winfrey el tema también resultó ser muy controversial, ya que la ex Duquesa nos dio un vistazo a cómo era su relación con Kate.

Una de las revelaciones más controversiales de Meghan fueron los rumores de que ella había hecho llorar a Kate por una pelea que habían tenido relacionada a la planeación de la boda. Meghan Markle dijo que la realidad fue todo lo contrario y que esa situación fue una de las cosas que cambió su perspectiva sobre la corona.

Lo que realmente pasó fue que Kate estaba muy enojada por algo relacionado a los atuendos de las pequeñas damas de honor e hizo algunos comentarios que hicieron llorar a Meghan.

Aún así, la ex Duquesa de Sussex fue muy clara en decir que ella piensa que Kate Middleton es una buena persona y que tiempo después se disculpó genuinamente. Kate le envió flores a Markle y le escribió una nota para pedirle perdón sobre lo que había ocurrido.

Pero lo que más le dolió a Meghan Markle, e hizo que se diera cuenta de todo lo que realmente estaba pasando, fue que la institución de la corona nunca corrigió los reportes sobre la historia, incluso cuando sabían que nada de lo que había pasado era cierto. Este fue uno de los momentos clave para que Meghan supiera que, en realidad, nadie la estaba protegiendo ni a ella ni a sus futuros hijos.

MEGHAN MARKLE CONFESÓ QUE FUE SILENCIADA POR LA REALEZA

Esta fue una de las partes más difíciles de la entrevista de Meghan Markle y el Príncipe Harry con Oprah, ya que hubo muchas revelaciones sobre cómo era su vida dentro del palacio. Meghan Markle explicó que, al inicio, toda la familia la hizo sentir muy bienvenida, (pero que la realidad que sucedió después fue extremadamente difícil de sobrellevar.

Para la ex Duquesa, entrar a la familia real fue algo que no esperaba (ya que su vida era muy diferente antes de conocer a Harry). Su primer trabajo fue en un lugar de yogurt congelado y, según ella misma describe, siempre valoró la independencia y los derechos de las mujeres y advocó por que las mujeres usaran su voz. Pero cuando su vida como royal empezó, definitivamente se sintió silenciada.

¿CÓMO SILENCIARON A MEGHAN MARKLE?

Al parecer, las cosas suceden sin que te des mucha cuenta de lo que está pasando. La primera regla para Meghan (así como para todos sus amigos y familia) fue siempre decir ´sin comentarios´ a cualquier medio. Ella siempre hizo todo lo que decían porque supuestamente la institución real la iba a proteger (y ella creía firmemente que lo harían). Darse cuenta de la realidad fue muy difícil porque, una vez que Meghan y Harry se casaron todo fue peor y nadie la estaba protegiendo (pero era muy evidente que la corona estaba dispuesta a mentir por proteger a otros miembros de la familia real).

MEGHAN MARKLE CONFIESA QUE PENSÓ EN EL SUICIDIO

Después de regresar del tour que Meghan Markle y el Príncipe Harry hicieron por Australia y mientras ella estaba embarazada empezó a ver la realidad: las historias en los medios eran cada vez peores y Meghan sabía que la realeza no estaba haciendo nada por matar las historias falsas y decir la verdad, así que se empezó a sentir increíblemente atacada.

La solución ante todos los rumores fue sugerir que Markle se quedara dentro del palacio y no saliera más que para sus obligaciones reales, lo cual hizo que ella pasara alrededor de cuatro meses sin salir. Aún así, los ataques seguían creciendo y ella no podía hacer nada para detener todo lo que estaba pasando.

El punto más crítico fue el día en que la pareja asistió a la presentación de Cirque Du Soleil, ya que fue cuando Meghan Markle le confesó a Harry que pensó en el suicidio. E, incluso,Meghan admitió que la única razón por la que asistió al evento fue porque tenía miedo de lo que pudiera pasar si se quedaba sola.

Harry y Meghan intentaron pedir ayuda por diferentes medios, tanto a la Institución como a Recursos Humanos pero nadie les ofreció ayuda. Es más, Markle dijo que en muchas ocasiones le respondieron que no había nada que pudieran hacer porque afectaría la imagen de la corona y que Recursos Humanos no se podía involucrar en su caso porque ella no era alguien que trabajara activamente con la familia real.

Meghan no veía una solución clara y dijo que en ese momento hasta se sentía avergonzada de admitir que necesitaba ayuda, pero en su mente estaba la idea clara y constante de que ya no quería vivir.

LA COMPLICADA VIDA DE ARCHIE

Lo más crítico de la situación fue que, cuando el palacio se enteró de que Meghan estaba embarazada, varias conversaciones empezaron a surgir acerca de el papel de Archie en la familia...

Meghan Markle y el Príncipe Harry incluso comentaron que hubo varias conversaciones en las que miembros de la familia real cuestionaban cuál iba a ser el color de piel de su hijo y cómo se vería eso para la imagen de la corona. Aunque Meghan y Harry no quisieron revelar lo que pasó en muchas de estas conversaciones, esto llevó a la corona a tomar la decisión de quitarle el título de "Príncipe" a Archie, lo cual significaba que no iba a tener seguridad como cualquier otro miembro de la familia real.

LA SALIDA DE MEGHAN Y HARRY DE LA REALEZA

Todos estos factores hicieron que Meghan y Harry empezaran a buscar una salida para poder trabajar en su familia y, claro, su salud mental (ya que después de haber pedido ayuda en varias ocasiones, ninguno de los miembros de la institución fue capaz de ayudarles.

Contrario a lo que muchos medios reportaron, la Reina y la familia real sabían perfectamente que Meghan y Harry dejarían de ser miembros principales de la familia real y que buscarían una forma de involucrarse en sus actividades sin estar en la vida pública todo el tiempo.

Aun así, cuando decidieron mudarse a Canadá, todo el apoyo económico desapareció y Harry sólo se quedó con lo que heredó de la Princesa Diana. Fue entonces cuando un amigo de la pareja, Tyler Perry, les ofreció quedarse en su casa de Los Ángeles y vivir con su seguridad.

Actualmente, Meghan y Harry viven en Santa Bárbara y piensan empezar a hacer dinero por medio de todas las conexiones que han hecho con servicios de streaming (como Spotify y Netflix).

LAS REVELACIONES DE LA RELACIÓN DE HARRY CON SU FAMILIA

Sorprendentemente, Harry reveló que el miembro de su familia con el que más tiene contacto es con la Reina, ya que tiene mucho respeto y admiración por su abuela. El Príncipe dijo que hablan frecuentemente y que ella les ha brindado su apoyo.

Su relación con William y el Príncipe Carlos parece ser otra historia, ya que Harry contó que tiene muchas cosas que reparar con ellos dos (pues aunque los ama, jamás vio el apoyo de su familia durante el tiempo tan difícil que pasó con Meghan y Archie).

En algún momento, Harry incluso dijo que su padre dejó de contestarle el teléfono, por haber tomado las cosas entre sus manos y retirarse de la vida pública. Ahora, parece que las cosas van mejor entre ellos, pero lo que más le duele al Príncipe es saber que su papá pasó por una situación similar con la Princesa Diana y, sin embargo, decidió no ayudar a su esposa, hijo y nieto.

El futuro de Meghan y Harry

Durante la entrevista también pudimos ver un poco de la casa de Harry y Meghan en dónde viven con Archie, sus dos perros, ¡y hasta gallinas! Todos estos son animales que la pareja ha ido adoptando poco a poco.

Meghan dice que, afortunadamente, se encuentran en un lugar mejor y que espera que muchas personas se sientan inspiradas con su historia para pedir ayuda y saber que vale la pena vivir la vida. La ex Duquesa dijo que de lo único que se arrepiente es de haberles creído cuando dijeron que la iban a proteger, porque si hubiera sabido que eso no era cierto, su historia sería muy diferente.

Harry y Meghan esperan seguir una vida de servicio público y lo que más les emociona es poder vivir libremente para dar voz a todas aquellas personas que quieran compartir su historia.

Los dos dicen que conocerse el uno al otro les salvó la vida y que, finalmente, esta historia de príncipes y princesas sí tiene un final feliz porque su vida apenas está empezando...

(Imelda Téllez)