Lenguaje drag queen: ¿Qué significan las frases y palabras que inundan internet?

El arte drag queen se encuentra en uno de sus mejores momentos desde que los concursos "RuPaul Drag Race" y "La Más Draga" cautivaron al público con sus shows.

Pero el drag queen va más allá de los maquillajes extravagantes y alucinantes outfits, es todo un estilo de vida que ha revolucionado el lenguaje coloquial con sus creatividad y elocuencia, así lo han demostrado con sus ya famosas frases como "¡Eso mamona!" y "levantar el evento".

Hay mucho más de estas palabras y expresiones que quizá has escuchado o leído y no entendiste, pero que no cunda el pánico, aquí te explicamos qué significan y cómo se usan.

DICCIONARIO DRAG QUEEN

Chucky: Relleno de esponja que va sobre la cadera para simular las curvas pronunciadas de la cintura y glúteos.

Churpia: Algo que en general está mal hecho, que no cumplió con su objetivo.

Derramar el T: T es por la palabra en inglés "truth", que quiere decir "verdad", así que cuando las dragas usan esta expresión no se refieren a literalmente tomar una infusión caliente, sino a contar la verdad.

¡Eso mamona!: Un clásico que nunca pasa de moda, es una forma de alentar y reconocer la agilidad, creatividad, valentía o elocuencia de otra persona.

Gagis: Un adjetivo para describir mucha alegría o felicidad.

Hechizo: Transformar algo para que se vea icónico, puede ser desde la transformación de la drag (maquillaje, vestuario y peinado) hasta algo que hacen para que luzca fabuloso.

No hechizas: Por el contrario, algo que "no te sale", o su variación "No hechizas" puede significar algo peyorativo como "eres fea"

Hermana: en el mundo de las drags, no importa si eres mujer, hombre o bestia. Así como en los conventos, todes somos hermanas.

Kai kai: Tener relaciones sexuales entre dragas.

Kiki: Una reunión divertida, viene del Vogue y las reuniones que se hacen para practicar y convivir.

Levantar el evento: Otro clásico que hace referencia a las personas que no solo logran crear un buen ambiente en una reunión, sino que destacan al ser el alma de la fiesta.

Montarse o el "truco": Esconder el miembro con fajas.

Sentir tus avenas: Sentirse cómoda con una misma.

Sashay away: Una forma de despedirse al estilo de Ru Paul.

Shade: Una forma de hacer una crítica que no aporta, al contrario, destruye.

(Aline Núñez)