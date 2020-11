Maquillaje de Día de Muertos: sencillas ideas para lucir escalofriante

Que la pandemia no apague tu espíritu festivo, celebra el Día de Muertos desde casa con un escalofriante maquillaje, te traemos algunas ideas sencillas y que no afectarán tu bolsillo.

Desde el 31 de octubre se empiezan a ver personas celebrando Halloween, pero la verdadera fiesta en México es el 1 y 2 de noviembre, la celebración del Día de Muertos dura dos días y aunque este año el festejo tendrá que ser desde casa, no es motivo para no hacerlo a lo grande, decorando la casa, poniendo una gran ofrenda y ¿por qué no? Disfrazarse de alguna espeluznante criatura.

Si no tienes idea de qué disfrazarte, aquí te dejamos algunas ideas de maquillaje que sin duda te harán ganar varios likes en redes sociales.

QUÉ MATERIALES USAR:

Pintura blanca y negra

Labial rojo

Lápiz delineador negro y sombra oscura

Sombras violeta, marrón y verde opaca

Catrina o calavera

Catrina o esqueleto

Un clásico de la temporada, en especial desde que Disney sacó su película "Coco", se puede usar en niños y adultos, es sencillo, práctico y acertado. La idea es que con el maquillaje se consiga simular una calavera terrorífica, adaptándola al gusto de cada uno. Las pinturas imprescindibles son blancas y negras, para la cara, el cuello y el pecho.

Le podrás dar un plus luciendo algunos accesorios en la cabeza, en el caso de las mujeres unas flores se verán maravillosas; mientras que en los hombres un sombrero dará un toque elegante. Ambos podrán complementar su look con collares y un outfit que resalte su maquillaje, se recomienda ropa en color negro.

La clave está en los detalles, las formas y los colores, pero sobre todo se sugiere que se coloque un corazón relleno de color negro en la nariz.

Bruja o hechicero

Para quienes usan sus habilidades y quieren algo más elaborado, el maquillaje de bruja es una buena opción. Además puedes apuntar a un look elegante o a uno terrorífico con las cejas bien marcadas, usando látex para convertir la nariz en un monstruo, labios verdes y una verruga marrón. Un accesorio infaltable en este maquillaje de Halloween es un buen sombrero de punta, un vestido de bruja y una escoba.

El cadáver de la Novia

La película de Tim Burton inspiró a uno de los personajes favoritos de Halloween y Día de Muertos. Además, disfrazarse de la novia cadáver no requiere mucho esfuerzo, basta con hacer que tu cara luzca muy pálida, como también puede ser un tono amarillento para dar sensación de muerte.

Si tienes buena mano para el maquillaje matiza en tonos azules para lucir como la autentica animación de Tim Burton.

Zombie

Los muertos vivientes se pusieron de moda por series como "The Walking Dead", películas como "Resident Evil" y videojuegos como "Plantas VS Zombies". Es por eso que disfrazarse de un autentico come cerebros es una de las principales opciones para esta temporada.

El estilo que se puede lograr es muy sencillo con unos simples trazos de pintura sobre la cara, simulando sangre, cortes y heridas que pueden ser gelatina o látex. Una sugerencia: aplicar una base blanca en la cara para dar un toque más tétrico. Eso sí, todo dependerá del tipo de zombie que se quiera ser.

Vampiro

Al estilo Drácula o "Crepúsculo", los vampiros son otro básico de las fiestas del Día de Muertos y no se requiere de mucho esfuerzo para convertirnos en un sediento chupa sangre.

Como en los anteriores, será necesario hacer que el rostro luzca pálido, una vez que logres ese semblante marca muy bien tus ojeras con un lápiz delineador negro, recuerda que los vampiros no duermen, además eso hará que tu mirada luzca espeluznante. Para que el look quede completo, se recomienda pintar los labios de un rojo muy intenso y hasta dibujar una gotita de sangre cayendo por la comisura de la boca.

Calabaza

Es de los más arriesgados, porque puede quedar muy bien o muy mal. La idea es ponerse sombras y degradados que hagan aparecer realmente una calabaza, como también usar accesorios que ayuden a la creación. En esta idea de maquillaje de Halloween, predomina el naranja intenso, y si se puede, se debería extender por todo el cuerpo, hasta dibujar también una sonrisa en zigzag, como si fueran los agujeros de una calabaza de Halloween.

Quienes se animan a estar un paso más allá pueden incorporar alguna pasta para crear sangre, látex y otros elementos que se pegan con adhesivos de pestañas postizas.

(Aline Núñez)