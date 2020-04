"Me corto mi propio fleco": Malala presume su cambio de look casero

"Me corto mi propio fleco": Malala presu...

Malala se hizo un cambio de look y así presumió su nueva imagen en redes sociales (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

La activista Malala Yousafzai se puso creativa en medio de la cuarentena por covid-19 y aprovechó para hacerse un cambio de look casero, así lo presumió con sus seguidores en redes sociales.

De acuerdo con Soy Carmín, Malala Yousafzai sorprendió a los 1.2 millones de personas que la siguen en su cuenta de Instagram con un cambio de look que la hace ver tan diferente que se robó los "me gusta" de más de 300 mil personas en la red social.

La activista se refirió a la recomendación del famoso estilista Jonathan Van Ness, de no intentar cambiarse el look en esta cuarentena y mucho menos uno mismo, por lo que Malala bromeó con él por no seguir sus consejos

Yo: Me corto mi propio fleco

El nuevo corte de Malala resalta el contorno de sus ojos y labios, lo que le da una imagen más juvenil. Ahora Malala pone el ejemplo de que pasar las tijeras por el fleco, no siempre termina en desastre como se acostumbra ver en redes sociales.

MALALA Y LA CUARENTENA

La activista pakistaní ha expresado en sus redes sociales su preocupación por que los niños no pueden asistir a la escuela en esta contingencia, por lo que aprovechó para aconsejar a sus seguidores en mantenerse productivos. Malala comparte hace todo tipo de recomendaciones a través de sus historias en Instagram

Malala es una importante figura en la lucha por los derechos de las mujeres al acceso a la educación, es una importante activista, además de ser la mujer más jóven en el mundo en recibir el premio Nobel de la paz.

(Aline Núñez)