Médico que atendió a Lady Di revela estremecedores detalles de su muerte

El día que atendí a Diana yo estaba usando mis zuecos blancos, y obviamente en esa situación no le presté atención a nada más que a tratar de salvarla; recién a la mañana siguiente noté que mis zuecos estaban manchados con su sangre. Estaba caminando por el hospital y un francés se me acercó y me dijo: ´Ah, tus zuecos, me interesan. Quiero comprártelos, hay sangre azul en ellos.